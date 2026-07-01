我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透揭機密文件 俄防長批准中國秘訓俄軍

老將擋不住新浪潮 科州初選揭民主黨5大現況

歐洲熱浪帶動中國家電熱賣 京東、菜鳥海外倉同步受惠

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲近日籠罩在熱浪之中，圖為8日義大利遊客在高溫下參觀羅馬競技場。(歐新社)
歐洲近日籠罩在熱浪之中，圖為8日義大利遊客在高溫下參觀羅馬競技場。(歐新社)

歐洲近期高溫帶動冷氣需求大增，中國家電品牌熱銷，連帶推升中國電商平台京東和阿里巴巴旗下的物流業務。業界人士表示，中國商家不再依賴從中國直接寄送，而是將貨物前置至海外倉進行備貨分銷。

歐洲持續受高溫影響，帶動中國家電品牌「美的」PortaSplit移動冷氣在實體商場和電商通路售罄，價格一度被當地黃牛炒至1999歐元，較官方售價翻1.5倍。與此同時，在歐洲早有布局的京東集團旗下「京東物流」以及阿里集團旗下「菜鳥網絡」，也因此受惠。

今年3月，京東的歐洲電商平台Joybuy在歐洲六國正式上線，近期中國家電在歐洲熱賣，也帶動該平台被更多歐洲消費者所知。京東Joybuy相關負責人表示，恰逢夏季黑五促銷，美的PortaSplit分離冷氣增長近42倍，落地電風扇增長超過80倍。

有國際貨代人士表示，Joybuy在歐洲業內的使用頻率較高，主要帶動了履約模式本地化，中國商家不再依賴從中國直接寄送，而是將貨物前置至海外倉進行備貨與分銷。

京東物流的歐洲本地配送團隊JoyExpress，會提前聯繫客戶確認房屋戶型、使用場景，提供「送裝一體」服務。公司並在英國、德國、法國、荷蘭等國的多處倉庫加快冷氣機備貨及增配人力。

另一方面，菜鳥網絡統計，6月歐洲海外倉移動冷氣出庫單量按年增長近18倍。菜鳥在歐洲的28個海外倉，都已向冷氣等家電企業開放倉容資源，提供本地隔日達履約服務。在末端配送環節，則是透與DHL等本地物流服務商合作完成派送。

菜鳥海外供應鏈副總經理表示，菜鳥海外倉早已將智慧家電、大件商品等作為重點品類，為跨境商家提供B2C與B2B履約服務。

至於面對歐盟從7月1日起對先前免關稅進入歐盟的小額包裹徵收3歐元費用。有物流業人士表示，公司歐洲方向國際電商小包業務量並未出現明顯增長。家電等品類更多都轉向海外倉備貨或大宗海運集運模式。

精華 FAQ

  • 高溫使冷氣與風扇需求大增，美的PortaSplit在實體與電商通路都迅速售罄，甚至被黃牛炒高價格，顯示中國家電在歐洲出現明顯爆量需求。

  • 京東Joybuy在歐洲六國上線後，因家電熱賣而提高知名度；京東物流則加速歐洲倉庫備貨、人力配置與送裝一體服務，履約需求同步上升。

  • 菜鳥在歐洲28個海外倉提供家電倉容與隔日達服務，6月移動冷氣出庫按年增長近十八倍；面對小額包裹新費用，業務也更偏向海外倉與海運集運。

熱浪 阿里巴巴 電商

上一則

小兒子從北大畢業 白俄總統：盼與中國深化教育合作

下一則

電動車再爆隱藏危機 中國已傳多起電吸門「咬手」事故

延伸閱讀

歐洲高溫改變消費習慣 美的、海信等中國家電廠迎新商機

歐洲高溫改變消費習慣 美的、海信等中國家電廠迎新商機
中製移動式冷氣 歐盟多國搶到缺貨 二手價甚至飆到3倍

中製移動式冷氣 歐盟多國搶到缺貨 二手價甚至飆到3倍
免鑽孔、免改外牆…破解多國法規 美的冷氣PortaSplit橫掃歐洲

免鑽孔、免改外牆…破解多國法規 美的冷氣PortaSplit橫掃歐洲
京東618檔期 3C數位、AI智慧品牌同比增100%

京東618檔期 3C數位、AI智慧品牌同比增100%

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻