我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

世界盃╱挪威2:1贏象牙海岸 挺進16強

中國外長王毅將出訪丹麥、瑞典、芬蘭及挪威等北歐四國

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國中央政治局委員、外交部長王毅將於7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭及挪威。美...
中國中央政治局委員、外交部長王毅將於7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭及挪威。美聯社

中國外交部30日宣布，中國中央政治局委員、外交部長王毅將於7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭及挪威，期間將分別與四國外長會談，就雙邊關係及國際與地區議題交換意見。

中國外交部30日舉行例行記者會，由發言人郭嘉昆主持。針對王毅出訪消息，郭嘉昆表示，丹麥、瑞典、芬蘭、挪威是最早承認並同新中國建交的一批歐洲國家，對華友好歷史積澱深厚。

郭嘉昆說道，近年來，中國同四國關係穩健發展，在綠色轉型、貿易投資、科技創新等領域合作成果豐碩，在維護多邊主義和自由貿易、共同應對氣候變化等全球性挑戰上共識廣泛。

他表示，訪問期間，王毅外長將同四國外長分別舉行會談，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

此前，中國外交部30日於網站發布消息宣布，應丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、瑞典外交大臣斯蒂納加德（Maria Malmer Stenergard）、芬蘭外長瓦爾通寧（Elina Valtonen）、挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）邀請，王毅將於7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。

新加坡聯合早報指出，王毅今年2月曾訪歐並出席慕尼黑安全會議，期間會見多國外長。中國過去一年與北歐四國外交互動頻繁，王毅今年1月也曾與芬蘭外長通話，強調中歐關係應以合作為主、夥伴為定位。王毅並呼籲歐盟通過對話協商化解分歧，積極考慮加強「一帶一路」倡議和歐盟「全球門戶」計劃的戰略對接，重啟中歐投資協定批約，積極探討商簽中歐自貿協定。

此前，丹麥、瑞典及挪威外長分別於去年5月、10月、11月到中國訪問並與王毅會談。

精華 FAQ

  • 王毅將在7月2日至8日期間訪問丹麥、瑞典、芬蘭與挪威四國，並依序與各國外長舉行會談，討論雙邊合作及共同關切的國際、地區議題。

  • 中方指出，丹麥、瑞典、芬蘭與挪威是較早承認並與新中國建交的歐洲國家，雙方友好歷史深厚。近年合作穩健，涵蓋綠色轉型、貿易投資與科技創新。

  • 除了雙邊關係外，會談也將觸及多邊主義、自由貿易與氣候變化等全球議題。中方先前亦曾呼籲推進中歐投資協定、探討自貿協定與戰略對接。

丹麥 王毅 挪威

上一則

中國穩居全球最大黨 黨員破1.01億年增百萬人

延伸閱讀

王毅晤印安全顧問 珍惜邊界安寧、籲恢復對話

王毅晤印安全顧問 珍惜邊界安寧、籲恢復對話
王毅通話伊朗外長 關切荷莫茲海峽復航

王毅通話伊朗外長 關切荷莫茲海峽復航
韓中總理時隔7年在大連會晤 金民錫曬與李強自拍照

韓中總理時隔7年在大連會晤 金民錫曬與李強自拍照
中國周邊外交收效 緬甸總統抵京將晤習近平

中國周邊外交收效 緬甸總統抵京將晤習近平

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26

超人氣

更多 >
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
世界盃／德國爆冷出局 巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

世界盃／德國爆冷出局 巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍