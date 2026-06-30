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涉高層人事與重大決策？ 中國中央政治局今召開會議

記者謝守真／即時報導
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中國中央政治局6月30日召開會議，部署防汛抗旱工作，並研究了「其他事項」。圖為北...
中國中央政治局6月30日召開會議，部署防汛抗旱工作，並研究了「其他事項」。圖為北京人民大會堂。新華社

中國中央政治局6月30日召開會議，官方媒體報導稱，會議部署防汛抗旱工作，並稱「會議還研究了其他事項」。港媒《明報》6月初曾報導，「其他事項」常涉高層人事或重大決策但未必公開；按慣例政治局多於月底開會，但今年5月未見官方公布相關會議。

新華社報導，中國中央政治局6月30日召開會議，研究部署防汛抗旱工作。中國中央總書記習近平主持會議。會議指出，今年主汛期中國極端天氣氣候事件仍將偏多、旱澇並重，各地區各有關部門要進一步提高思想認識，樹牢底線思維、極限思維，立足防大汛、抗大旱、防強颱風，採取有力措施做好防汛抗旱、搶險救災各項工作。

會議強調，要始終把人民生命安全放在首位，提高監測預報精準度，及時果斷組織人員轉移避險，嚴防出現群死群傷。要確保大江大河大湖防洪安全，全面加強河湖行洪空間管控。高度重視旱澇急轉風險，堅持防汛抗旱兩手抓，加強水源統一管理和調度。要保障重大基礎設施和在建工程度汛安全，強化隱患排查，加強農業基礎設施防護。

會議要求，各級黨委和政府要貫徹落實防汛抗旱責任制，國家防總強化統籌指揮，各部門履職盡責。各級領導幹部要靠前指揮、加強值守，組織群眾做好防災減災救災工作。基層黨組織與黨員幹部要發揮作用，衝鋒在防汛抗旱一線，保障人民生命財產安全與社會穩定。此外，新華社還指出，會議還研究了其他事項。

港媒《明報》6月8日在「中國透視」專欄文章中曾指，中央政治局是中國最高決策機構。按慣例，政治局會議每月召開一次，通常在月底召開，研究部署重大事項。有時候新華社報導文尾也會如前述還有一句「會議還研究了其他事項」，通常被解讀為涉及高層人事或重要決策。今年前4個月，政治局都在月底召開會議，但整個5月官方未見公布相關會議。

然而，文章發現，在5月29日下午，中國中央組織部宣布了兩項中央決定：原中國人民保險集團董事長丁向群（女）任國家金融監督管理總局黨委書記，接替李雲澤；國務院國資委主任張玉卓任中國工程院黨組書記，並調整李曉紅職務；5月30日，自然資源部部長關志鷗調任湖北省委書記。

文章進一步分析，按照正常推測，中央黨校、金監總局、湖北省委的一把手人選，都是在5月29日的高層會議正式通過。這天或有召開政治局會議，但因僅聚焦高層人事，故秘而不宣。也可能召開由7人組成的政治局常委會會議，通過高層人事調整。政治局常委會會議一般不對外公布。

精華 FAQ

  • 新華社報導，會議主要研究部署防汛抗旱工作，強調做好搶險救災、監測預報、轉移避險與重大基礎設施防護，確保人民生命安全與社會穩定。

  • 因港媒指出，這句話在政治局會後報導中常被解讀為涉及高層人事或重要決策，但未必對外公開，因此一旦出現就容易引發關注與揣測。

  • 文章認為，5月29日至30日公布的多項人事調整，可能已在高層會議通過，或由政治局常委會秘密處理，因而未見例行政治局會議公開報導。

習近平

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