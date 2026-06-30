我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普取消出生公民權令違憲？最高院本期最受矚目案

國慶周末 「熱浪穹頂」襲紐約 體感溫度恐達110℉

受美中科技博弈波及 阿里、騰訊等中企失去美遊說代表

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭博報導，美國近期透過防務黑名單與遊說限制新規，進一步收緊中國科技企業在華府的政...
彭博報導，美國近期透過防務黑名單與遊說限制新規，進一步收緊中國科技企業在華府的政策活動空間，導致多家主要遊說機構相繼終止與阿里巴巴、騰訊等企業的合作。(美聯社)

美國近期透過防務黑名單與遊說限制新規，進一步收緊中國科技企業在華府的政策活動空間，導致多家主要遊說機構相繼終止與阿里巴巴、騰訊等企業的合作。分析認為，華府此舉凸顯中美科技競爭正從產業與市場層面延伸至制度與政策遊說領域。

彭博報導，根據6月30日生效的一項新法，美國五角大廈將被禁止與特定遊說者代表的公司合作。這些遊說者如果同時被五角大廈因「涉嫌援助中國軍方」而列入黑名單的實體服務，將觸發合作禁令。這項條款正迫使華盛頓的遊說企業在代表企業與服務美國國防承包商之間做出二選一的抉擇。

美國知名公關機構如Brownstein Hyatt Farber Schreck、Mercury Public Affairs和MO Strategies等，在6月29日及過去一周發布了一系列的申報文件。文件顯示，阿里巴巴近期流失五家遊說公司，騰訊則流失四家。這些機構此前均曾為這兩家中國科技巨頭提供代理服務。

針對五角大廈「中國涉軍企業清單」（即1260H清單）相關新規，MO Strategies負責人Marty Obst表示，公司將全面遵守五角大廈相關政策。不過，其餘公司及五角大廈皆暫未回應評論。

對此，阿里巴巴日前已對五角大廈提起訴訟，尋求將其從黑名單中移除。阿里巴巴在訴狀中指出，新的遊說限制「已導致數家遊說機構和個人表明，他們將終止與阿里巴巴的合作關係。」報導稱，代表阿里巴巴的Sidley Austin與Greenberg Traurig，以及Holland & Knight也已停止相關遊說業務，但仍可提供法律服務。

分析指出，華府一連串的舉措，凸顯五角大廈黑名單已成為中美科技競爭的重要工具，尤其是在半導體、AI、機器人與無人機等先進科技領域。美國政府近期更新1260H清單，目前該清單企業數量已從數年前的20家增至188家。

美國供應鏈分析公司Exiger高層認為，過去由於缺乏直接的合規要求，業界並未對1260H清單給予關注，但如今情況改變，現在已成為實質約束工具，美國國會與美國總統川普政府正以其作為對華限制基礎。

此外，報導指出，對阿里巴巴而言，在華盛頓失去政府事務代表發生在一個尤為敏感的時刻。美國Anthropic正指控阿里巴巴涉嫌使用數千個虛假帳戶發起大規模行動，「非法」訪問其Claude模型。

精華 FAQ

  • 新法要求若遊說者同時服務被五角大廈列入涉軍黑名單的實體，將無法再承接國防相關客戶，迫使業者在中企與美國防務客戶間做出選擇。

  • 多家華府遊說與公關機構陸續終止合作，阿里巴巴流失五家遊說公司，騰訊流失四家；部分律所仍可提供法律服務，但已停止遊說代理。

  • 因為清單不再只是象徵性名單，而是影響合規與商業合作的實質工具，且名單企業數已大幅增加，成為美國限制中國先進科技的重要依據。

五角大廈 華府 阿里巴巴

上一則

雲南老農遭眼鏡蛇咬傷 妻學電視「吸毒」…這下慘了

下一則

惠譽：中國2026年新房銷售恐跌11%至13% 脆弱復甦未改觀

延伸閱讀

繼藥明康德後…被列中涉軍企業清單 阿里巴巴起訴美政府

繼藥明康德後…被列中涉軍企業清單 阿里巴巴起訴美政府
Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊
「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

緩和關係 美暫停DeepSeek、長鑫存儲等中企列黑名單

緩和關係 美暫停DeepSeek、長鑫存儲等中企列黑名單

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22

超人氣

更多 >
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」