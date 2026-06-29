「戀與深空」涉嫌「民族傷痛」編號引公憤。（取材自觀察者網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 戀與深空6.0版本因人體試藥檔案編號0731引爆爭議。

戀與深空6.0版本因人體試藥檔案編號0731引爆爭議。 重點二： 玩家認為0731影射731部隊，官方致歉仍遭質疑雙標。

玩家認為0731影射731部隊，官方致歉仍遭質疑雙標。 重點三：新角色敖尹與宣傳文案涉越界浪漫化，官媒也批評。

人氣乙女手遊「戀與深空」6.0版本近日陷入上線以來最大爭議，其中劇情出現「人體試藥實驗檔案編號0731」，被大批玩家痛批觸碰民族歷史傷痛，引爆全網怒火。面對排山倒海的投訴，製作組29日發布聲明致歉，卻將事件歸咎「占位數字」、「敏感性不足」，再掀輿論風暴，連官媒也紛紛點名批評。

風波中，最受關注的是遊戲中「人體試藥記錄」檔案，編號竟標示為「A-0731」，內容還寫有「試藥人狀態極佳，配合度高」。由於「731」與侵華日軍731部隊在中國進行細菌戰及人體實驗的歷史密切相關，對中國社會而言具有高度敏感性，不少玩家認為，將「人體試藥」與「0731」並列，已非單純巧合，而是踩到民族歷史記憶的紅線。

製作組回應表示，0731只是沒有特殊含義的隨機占位資訊，並非刻意設計，已於第一時間修改內容，同時坦承內部審核及敏感度不足，未來將加強把關。不過後續被玩家發現，日本伺服器仍保留原編號，引發「雙標」質疑；更有網友指出，新編號「0611」同樣涉及歷史事件。

「戀與深空」涉嫌「民族傷痛」編號引公憤。（取材自觀察者網）

除了歷史爭議外，新角色敖尹的劇情設定也引發女性玩家反彈。官方宣傳片中，狼人設定的敖尹深夜翻窗闖入獨居女性住所，並搭配「引狼入室有什麼不好？只要探頭進去瞧瞧，她就會為你敞開大門」等台詞，相關畫面還包含翻越陽台、擅闖臥室及共睡一床等橋段。

面對質疑，製作組表示，「引狼入室」只是配合狼人角色設定的文案設計，並無其他含義，為避免爭議，已將相關宣傳文字統一修改為「純愛狼王」。不過中國婦女報、光明網等官媒指出，在社會高度重視女性居住安全的背景下，將越界行為浪漫化，容易傳遞錯誤價值觀。

此外，官方先前推出家園玩法宣傳時，還曾使用「不要在鍋裡洗澡」等文案，也遭部分網友質疑影射社會重大刑案，引發不滿。

儘管官方一口氣回應「0731」、「引狼入室」、「鍋裡洗澡」及其他多項爭議，並否認外界質疑的「海外定製角色」、「Valko諧音倭寇」等傳聞，但不少玩家仍認為，整份聲明始終圍繞「巧合」、「誤解」及「敏感度不足」，卻未真正回應玩家對劇情內容、角色安排及遊戲營運方向的核心質疑。

不少媒體也直言，「戀與深空」此次事件反映的不只是文案失誤，更是內容審核與價值判斷的缺失。對於一款主打女性市場、積極推動文化出海的國產遊戲而言，尊重歷史記憶、守住社會底線，遠比事後修改與危機公關更加重要。