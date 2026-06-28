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中國蘭州大學教師論文被指有AI水印 校方啟動調查

中央社台北28日電
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蘭州大學一名教師在國際期刊發表的論文被指圖表帶有「AI生成」水印。（截自www....
蘭州大學一名教師在國際期刊發表的論文被指圖表帶有「AI生成」水印。（截自www.thepaper.cn網站）

中國近期接連有學者被檢舉學術造假。蘭州大學一名教師在國際期刊發表的論文被指圖表帶有「AI生成」水印。蘭州大學及相關期刊已啟動調查。

澎湃新聞今天報導，蘭州大學一名教師在國際期刊「膜科學雜誌」（Journal of Membrane Science）發表的一篇學術論文，被指圖表帶有「豆包AI生成」水印。該論文的第一署名單位為蘭州大學化學化工學院，第一作者兼共同通訊作者為該院楊某某。

「膜科學雜誌」旗下微信公眾號27日發布公告，指該雜誌近日收到投訴，涉及該刊已發表的一篇論文可能存在出版倫理問題。

該公告表示，投訴內容涉及該論文中的圖片或圖表可能存在偽造、篡改或不當處理，以及人工智慧（AI）使用情況的披露是否符合期刊要求。

該公告表示，該雜誌對此類問題高度重視，並已按照既定程序啟動調查。

蘭州大學27日也發布聲明指，已第一時間成立專項調查組啟動調查，將根據調查情況嚴肅認真處理。

公開資料顯示，「膜科學雜誌」於1976年創刊，是膜科學（指涉及過濾、分離、純化技術的工程與材料科學領域）研究領域權威期刊。

中國學術打假網紅「耿同學」此前在網上檢舉多名學者的論文造假。官媒新華社其後發文批評，涉及論文造假的學者數量多、級別高、影響力大，而且數據編造手段粗糙，即使是不懂科研者也會覺得荒誕。

精華 FAQ

  • 報導指出，蘭州大學一名教師發表的論文被質疑圖表帶有「豆包AI生成」水印，涉及圖片真實性與AI使用披露問題，校方與期刊已展開調查。

  • 涉事論文刊登於《膜科學雜誌》。該刊公告稱已收到投訴，指控可能涉及出版倫理問題，並依既定程序啟動調查；蘭州大學也成立專項調查組處理。

  • 事件反映中國學術界近期對論文造假與AI介入的高度關注，從數據編造到圖片處理都成為查核重點，也顯示期刊與高校正加強倫理審查。

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