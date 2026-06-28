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飛機撞擊最高樓 中國民航界：北京將迎最嚴禁空令

中央社台北28日電
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一架小型飛機26日撞上北京最高建築中信大廈後墜毀，外界高度關注，中國業界預期北京...
一架小型飛機26日撞上北京最高建築中信大廈後墜毀，外界高度關注，中國業界預期北京市將因此迎來「最嚴禁空令」。(美聯社)

一架小型飛機26日撞上北京最高建築中信大廈後墜毀，外界高度關注，中國業界預期北京市將因此迎來「最嚴禁空令」。

北京市朝陽區官方昨天公布，26日下午5時55分，一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞一高層建築，機上僅駕駛1人、已身亡，現場13人受傷。這幢高層建築為中信大廈總部大樓，地上108層、地下7層，建築外觀設計靈感源自中國古代酒器「尊」，因此被稱為「中國尊」，位於北京核心商務區，是北京最高樓，與中共中央核心機構所在地中南海僅距離約7公里。

香港明報今天報導，「中國尊」周邊多條道路昨天仍處於封控狀態，多個路口有警力值守。附近民眾稱，現場管控嚴格，若試圖靠近或下樓拍攝大廈就會被勸阻；現場並停駐類似雷達車的特種車輛。

報導說，小型飛機機師培訓是中國低空經濟近年發展增長點之一，有不少愛好者持證。肇事機師據指是飛行俱樂部會員，事件發生後，業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。

報導並引述中國社群媒體稱，機師單飛訓練以及北京周邊所有非必要通用航空活動目前暫停。通航業收到通知，要求北京300公里以內通航暫停運行；公務機、機師培訓、必要的生產作業、應急救援須提供政府或相關單位證明函。通知並要求各單位配合公安部門進行機師背景調查，對機師展開技術及身心健康評估並存檔至少1年。

通用航空是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外的航空活動。

報導說，現場相片顯示，墜毀的飛機編號B-12PP，隸屬東時雙悅通航，基地位於北京平谷區石佛寺通航機場。

報導並提到，飛行追蹤服務平台「Flightradar24」26日深夜在社群媒體公布B-12PP撞上「中國尊」之前的部分飛行軌跡顯示，飛機26日下午5時30分左右從石佛寺機場起飛，大致繞馬坊鎮飛行一圈，5時40分準備返回機場降落時突然轉向，直飛北京市中心；追蹤訊號在東五環和東四環之間消失。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，北京上空是中國管制最嚴格的空域之一，民用航空器通常不得飛越北京市中心，尤其是小型飛機。

此外，中國當局近期才加強管制北京低空空域，形同禁止一般休閒飛行及消費型無人機。現行規範要求所有戶外飛行皆需事先核准，在北京市內運送、銷售或操作無人機遭到廣泛禁止。因此，有輕型飛機墜落北京市中心，很可能引發外界質疑相關管制措施是否妥善執行。

精華 FAQ

  • 事故發生在北京東三環附近的中信大廈，也就是北京最高樓「中國尊」。官方稱機上僅一名駕駛員，已經身亡，現場另有十三人受傷。

  • 因為事件發生在北京核心區，且民航界原本就認為首都空域管制極嚴。事故後又傳出通航活動暫停、審查加強，業界因此預期禁飛措施會再升級。

  • 社群消息稱，北京三百公里內通航暫停運行，機師單飛訓練也被叫停。公務機、培訓與應急作業須附證明，並要接受背景、技術及身心健康評估。

中共

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