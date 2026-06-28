中國台辦副主任：孫中山堅定維護「國家統一」
第六屆海峽兩岸中山論壇28日下午在廣東省中山市開幕，中國國台辦副主任潘賢掌表示，孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結，並重申堅持一中原則、九二共識。國民黨副主席張榮恭則表示，兩岸既要互相尊重不同的制度，也應在振興中華的過程當中相向而行，才能達到兩岸共榮，他還說，預期今年11月中共中央會用「最高規格」的方式來紀念孫中山先生誕辰160周年。
中國全國政協主席王滬寧3月已指示今年要辦好孫中山先生誕辰160周年活動。中共總書記習近平曾在孫中山誕辰150周年大會上發表講話。在此之前，三年一度的海峽兩岸中山論壇28日登場。中國方面包括潘賢掌、中山市委書記郭文海、廣東省委常委王曦出席，台灣方面則有張榮恭、新黨副主席李勝峰、中國全國台企聯常務副會長韓螢煥、孫中山後人等與會。
潘賢掌在致詞時提出三點意見。一是擔當歷史使命，奮力實現民族復興。他稱，「中國共產黨忠實繼承孫中山的遺志」，團結帶領全國各族人民接續奮鬥，成功走出一條中國式現代化道路。當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，「台灣的發展前途在於祖國的強大，台灣同胞的利益福祉繫於民族復興」。
二是把握歷史大勢，堅定推進祖國統一。潘賢掌說，孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。中國願同廣大台灣同胞、台灣各政黨團體和各界人士一道，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在我們中國人自己手中」。
三是抓住歷史機遇，深化兩岸交流融合。潘賢掌表示，願同廣大台灣同胞共同維護台海和平，擴大兩岸交流融合，繼續同廣大台灣同胞共享發展機遇和成果。
張榮恭致詞時說，要積極推動實現「中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗」。中國提倡的「人類命運共同體」概念，應是基於「天下為公」的中華文化思想。要做到這個目標並不容易，需要付出更多奮鬥，而操之在兩岸的，就是共同推動兩岸關係和平發展。
他強調，和平才能夠興台。中國國民黨對此責無旁貸，願意在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，和兩岸各界持續努力，弘揚孫中山和平奮鬥的精神，推動兩岸交流，「交流才能開創和平，斷流會製造衝突，合作必然帶來互利，脫鉤就會造成互傷」。
張榮恭表示，自己預期今年11月中共中央會用最高規格的方式來紀念孫中山先生誕辰160周年，這說明兩岸都以孫中山先生為師，共同開創兩岸關係和平發展。
中山市人民政府與中國全國台企聯28日藉論壇開幕式，續簽戰略合作框架協議。韓螢煥說，將以此作為新起點，推動雙方合作邁向更高水平的新階段，推動優質台資項目落地，支持台青到大灣區實習就業創業。他還表示，將團結帶領台商繼續弘揚中山先生的愛國精神和奮鬥精神，堅持九二共識，反對台獨。
潘賢掌強調孫中山始終維護國家統一與民族團結，主張堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨分裂與外來干涉，並呼籲兩岸擴大交流融合、共同維護台海和平。 張榮恭認為兩岸應互相尊重不同制度，在振興中華過程中相向而行；他主張以九二共識、反對台獨為基礎推動交流，並指出交流能開創和平、合作帶來互利。 論壇期間中山市政府與中國全國台企聯續簽戰略合作框架協議，韓螢煥表示將推動台資項目與台青就業創業；同時各方也提到今年將高規格紀念孫中山誕辰160周年。
精華 FAQ
潘賢掌強調孫中山始終維護國家統一與民族團結，主張堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨分裂與外來干涉，並呼籲兩岸擴大交流融合、共同維護台海和平。
張榮恭認為兩岸應互相尊重不同制度，在振興中華過程中相向而行；他主張以九二共識、反對台獨為基礎推動交流，並指出交流能開創和平、合作帶來互利。
論壇期間中山市政府與中國全國台企聯續簽戰略合作框架協議，韓螢煥表示將推動台資項目與台青就業創業；同時各方也提到今年將高規格紀念孫中山誕辰160周年。
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