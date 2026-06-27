我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

「一根繩子，兩個背影」，浙江平湖一對父子跑步視頻感動全網：父親腦梗癱瘓，兒子一邊上班一邊照顧，晚上一根繩子拴在兩人腰間，跑步鍛鍊。

都市快報報導，一想到去年父親重病的日子，38歲的朱紹紅直撓頭。去年年初，急性腦梗帶走了父親的言語能力，大小便失禁，四肢癱瘓。醫師說，大概率長期臥床，不可逆。

「聽到這消息，我人都麻了。」朱紹紅說。去專業康復機構，每個月幾千元，負擔不起，請護工想都不用想，「每月3000元的房貸，兩個女兒要養，已經很吃力了」。

朱紹紅一咬牙，自己來。他把父親帶進了箱包廠的車間，在自己操作的縫紉機邊打了一個地鋪，踩著縫紉機，時不時看看，給父親翻身、擦洗、按摩。「最多的時候，一天換十幾次尿不濕。」

照顧癱瘓病人，最折磨人的往往不是體力透支，而是那種「一眼望不到頭」的窒息感。朱紹紅說，「我絕不能讓他這麼一直躺著」。

據報導，朱紹紅時刻關注父親的動態，意識轉好，能意識到大小便，會喊會叫，能清晰地說完整的句子，手腳能活動。從餵飯到能自己咀嚼……「只要看到一點好的苗頭，我都把這些『成績』鞏固突破。」

父親一天天好起來，一年時間經歷了平躺、半靠、坐著、站立、扶牆走、攙著走、獨立行走。「到後面，他能拿著笤帚，幫工廠裡搞搞衛生。」

今年剛過完年，朱紹紅想擴大成果，帶父親跑步，「也不只是蠻幹，現在互聯網這麼發達，康復治療的推拿、飲食、運動，我都網上查資料，一邊學一邊幹」。

朱紹紅給我看他和父親跑步的軌跡記錄，一小時6公里的配速，「只要天氣好，每天都跑」。

路燈下，老人面色紅潤，出一身汗，沒有氣喘吁吁，步伐均勻。

朱紹紅說，「恢復得蠻好，跑步效果好，他73歲，和正常老人沒差別，除了洗澡摔著要幫他之外，生活上完全自理。能出門溜達，能煮飯，部分藥物也停用了」。

朱紹紅和老婆平日會發發抖音，記錄日常，「一根繩子，兩個背影」的視頻火了，上千萬瀏覽量，近40萬點讚。

說到有情有義，朱紹紅老婆開口了，「記者，告訴你一件事，其實我老公並非親生，老爺子行善積德，人家生了孩子不要，他是撿來的……」

「說這些做什麼？」朱紹紅說，「生恩不如養恩，只是我能力不夠，不能給爸爸更好的……」

朱紹紅家樓下開美髮店的譚大姐說：「我開業三年，從沒見過朱紹紅家人理髮，他都自己給他爸剃頭，他老婆從不燙頭剪頭，很節約。他的視頻在網上火了，我在評論區評論，這是我樓上的鄰居，真人真事。」

只要天氣好，每天跑，一小時五、六公里。（取材自都市快報）
只要天氣好，每天跑，一小時五、六公里。（取材自都市快報）

老爺給記者示範舉啞鈴。（取材自都市快報）
老爺給記者示範舉啞鈴。（取材自都市快報）

一家人吃晚飯，老爺胃口不錯。（取材自都市快報）
一家人吃晚飯，老爺胃口不錯。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 因父親腦梗後一度四肢癱瘓、言語喪失，朱紹紅無力負擔康復機構與護工，只能自己照顧。他參考網路資料，透過陪跑與訓練，逐步幫父親恢復活動能力。

  • 父親從最初臥床、失禁、無法言語，慢慢恢復到可喊叫、能完整說句子，接著能坐立、扶牆走、獨立行走，後來甚至能幫工廠打掃，生活逐漸接近自理。

  • 影片呈現父子並肩跑步的畫面，背後又有長期照護、逆境復健與養恩情深的故事，讓許多人感動。加上父親非親生卻被悉心照料，更強化了話題性與傳播力。

上一則

中國異議人士數度逃亡終成功 紐時：已抵加拿大

延伸閱讀

中國最高齡產婦癱瘓後 「天賜」的父親：我爭取活110歲

中國最高齡產婦癱瘓後 「天賜」的父親：我爭取活110歲
父親走了

父親走了
可憐天下父母心(下)

可憐天下父母心(下)
再也走不出的思念(上)

再也走不出的思念(上)

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30

超人氣

更多 >
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」
5癌症警訊 常誤以為是老化或壓力

5癌症警訊 常誤以為是老化或壓力
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
世界盃／塞內加爾5：0勝伊拉克分組之爭再卡位 南韓晉級排序落入第7位

世界盃／塞內加爾5：0勝伊拉克分組之爭再卡位 南韓晉級排序落入第7位