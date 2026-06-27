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中國異議人士逃亡成功 紐時：已抵加拿大

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中國異議人士數度逃亡終成功 紐時：已抵加拿大

中央社多倫多27日綜合外電報導
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68歲異議人士董廣平至少三次企圖逃離中國但都被遣返。27日紐約時報報導，他已成功...
68歲異議人士董廣平至少三次企圖逃離中國但都被遣返。27日紐約時報報導，他已成功飛抵加拿大。圖為讀者觀看X平台上有關董廣平的訊息。（記者林鴻祥／攝影）

上個月駕駛橡皮艇逃往韓國的中國異議人士董廣平（Dong Guangping），今天接受「紐約時報」訪問時表示，他人已飛抵加拿大

法新社引述紐時報導，68歲的董廣平過去是警察，由於力倡政治改革與人權，多年來一直是北京政府的眼中釘，且數度被判入獄。

這位長年批評中國共產黨的異議人士，在多次嘗試逃離中國失敗後，上個月先是抵達了韓國，並在短暫遭拘留後獲韓國當局放行離境。

董廣平昨天深夜抵達加拿大多倫多（Toronto）後表示：「我很高興，現在坐在這裡，感覺就像回到家一樣。」

他向「紐約時報」表示，自己駕駛一艘長3.3公尺、配備9.9馬力發動機的橡皮艇，從中國山東威海出發。

他原本計劃前往日本，但很快便迷失方向，他說：「大海和天空一片蒼茫，你根本分不清方向。」

手機沒電、船的發動機也開始出現故障，他只好改變航向，改朝韓國駛去。董廣平說，最終是一名韓國漁民將他救起。

目前尚不清楚他如何獲釋並離開韓國。

從中國移居加拿大的記者盛雪（Sheng Xue）在社群媒體X貼文表示，董廣平抵達加國後，在社區「周圍到處走，興奮得和加拿大國旗合影」。她並在貼文中秀出這張照片。

總部在美國的倡議團體「中國人權」（Human Rights in China）表示，董廣平在1989年北京天安門廣場鎮壓事件發生10年後，因簽署請願書而隨即被開除警職。

聯合國專家指出，2001年董廣平因「煽動顛覆國家政權」罪被判入獄約3年，2014年又因參與天安門相關活動遭拘留。

董廣平後來帶著家人逃到泰國，家人之後雖以難民身分移居加拿大，但獲聯合國認可難民身分的他，卻於2015年遭泰國政府移交給中國警方。

2019年，董廣平曾試圖游泳前往金門但未果，2020年前往越南時又被當地警方拘留。

精華 FAQ

  • 董廣平在接受紐約時報訪問時表示，他已飛抵加拿大，並於昨天深夜到達多倫多。他也說，抵達後感到彷彿回到家一樣，心情十分激動。

  • 他駕駛一艘長3.3公尺、配備9.9馬力發動機的橡皮艇，從山東威海出發，原本計畫前往日本，但因迷失方向與設備故障，最後改向韓國。

  • 董廣平長年批評中國共產黨，倡議政治改革與人權，因此多次遭判刑或拘留；他曾因請願被開除警職，後來又因所謂煽動顛覆國家政權入獄。

紐約時報 加拿大

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