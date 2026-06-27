習近平大規模整肅人事 學者：利用派系相互制衡

中國國家主席習近平(右)與外長王毅。(美聯社)

中共 總書記習近平 大規模整肅人事。學者吳國光認為，習的權力高度集中後僅剩「習派」，習派底下「亞派系」相互挑戰、牽制，有利於習強化權力，這是習晚期政治基本特徵。

長風文教基金會今天下午在集思台大會議中心蘇格拉底廳舉辦「文革60週年專題講座－文革與中國當代政治領導人」，由史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光主講。

吳國光於會後問答回應習大規模整肅地方、金融、軍隊等領域人事的動機與背景。吳國光解讀，習的整肅力道令人感到意外，遠遠超過第一任期需要繼續鞏固權力階段；從現階段來看，整肅動作則與中共21大會議籌備有緊密關聯。

不少論點認為習的權力在內部受到嚴重挑戰導致必須採取大規模清洗人事動作，吳國光認為「不是的」。他解讀，習的權力高度集中後，過往敵對派系基本消失，僅剩習派；派系政治不會結束，只會架構改變，轉化為習下面亞派系競爭。

他說，派系的出現是必然的，在一個如此大的政黨，高層領導層必定有各個不同人際關係網絡，所謂的派系可以說是不同的人際關係網絡。對於習來說，他也特意利用這些不同派系相互挑戰、牽制去強化自身權力，這對習來說是有好處的。

吳國光推估，不排除最近幾年出現一些問題，導致這些派系加大對於自身人馬的拉拔，否則一旦派系弱化，將成為派系生死之爭；在這些競爭中，只要找到目標人物的腐敗佐證，遞到習面前，習做為「大家長」必定得做出處置。

中共21大會議將在明年召開。吳國光提到，隨著中共21大會議將近，各個派系對於提拔自身人馬的動作將加劇，在這過程中有這麼多肥缺，一些年輕幹部勢必得找到一個後台去依附以獲得提拔，這時派系廝殺恐更加嚴重。

吳國光總結，過去習與李克強競爭，這是兄弟之爭，習是老大哥，各個兄弟都可挑戰老大哥；現在習是大家長，誰都不會對他構成挑戰，只要習底下派系相互挑戰即可，這是習晚期政治的基本特徵。