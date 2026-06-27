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北京空域嚴管 最高樓被撞 暴露維安漏洞

北京空域嚴管卻有飛機撞最高樓 專家：暴露維安漏洞

中央社北京27日綜合外電報導
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北京高樓「中國尊」附近的一部監視攝影機。(美聯社)
北京高樓「中國尊」附近的一部監視攝影機。(美聯社)

中國昨天一架輕型飛機撞上北京第一高樓，由於北京空域向來受到嚴格管控，這起事件引發高度關注。有專家指出，此事暴露中國重大維安漏洞，而北京嚴密的防空網並非設計來因應這類低速輕型飛機。

一架編號為B-12PP、由湖南山河星航生產的SA60L阿若拉（AURORA）輕型飛機，昨天傍晚6時左右撞上北京最高建築物「中信大廈」（CITIC Tower，又稱「中國尊」），接著解體墜落，部分掉落殘骸引發火勢。

北京官方今天下午發布情況通報證實此事，並指機上駕駛1人死亡、現場13人受傷，主管部門正進行進一步調查。

事發後，社群媒體相關貼文在中國境內網路遭到刪除，部分影像則外流至X等海外社群平台，外界立刻注意到這起事件相當不尋常。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，北京上空是中國管制最嚴格的空域之一，民用航空器通常不得飛越北京市中心，尤其是小型飛機。

北京主要機場皆設於市中心外圍，直升機觀光或休閒飛行等低空活動均受嚴格限制，因此輕型飛機飛越市中心商業區極為罕見。

此外，在北京駕駛任何輕型運動飛機，皆需事先獲得中國民用航空局與解放軍空軍批准，未經授權的飛行非常少見。

就在幾週前，中國當局才加強管制北京低空空域，形同禁止一般休閒飛行及消費型無人機。現行規範要求所有戶外飛行皆需事先核准，在北京市內運送、銷售或操作無人機遭到廣泛禁止。

因此，有輕型飛機墜落北京市中心，很可能引發外界質疑相關管制措施是否妥善執行。

開源資料平台PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）告訴新聞週刊：「北京受到中國境內最嚴密、最完善的多層防空系統保護，然而這類防禦機制是為了應對高速戰機、飛彈及敵方入侵等軍事威脅，而非因應在市區低空空域飛行的低速輕型通用飛機。」

路易斯分析：「在人口稠密的市中心上空應對這類目標，會比飛機本身帶來更多危險。北京空域受到嚴格管制，通用航空活動需要事先申請核准，因此真正的問題在於，這架輕型飛機為何會出現在中心商業區上空。」

他說：「在我們獲知更多詳情前，論斷飛機墜毀肇因還言之過早，無論是出於機師駕駛失誤、機械故障或其他原因。」

芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）資深研究員郭泓均（Raymond Kuo）告訴新聞週刊：「這實在非常罕見。那是一架相對小型的飛機，它似乎迅速偏離原本航線。我想知道，這是否只是機師駕駛失誤或身體不適所造成的悲劇。」

「當然，這起事件還在發展中，我們必須等待更多資訊。北京是個管控嚴密的城市，就連從事休閒性無人機飛行都受到管制，因此該事件更令人意外。」

長期關注中國事務的分析師利明璋（Bill Bishop）在X平台發文寫道，這起事件恐暴露北京維安體系的脆弱性，並指出失事飛機的路徑原本可能接近中央領導核心地帶中南海。

利明璋表示：「這可是重大維安漏洞…再多飛幾秒就可能抵達中南海…這勢必會撼動北京維安體系。」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲評論，這起事件也代表中國國家安全出現重大疏失。

蘇紫雲向新聞週刊表示：「北京事實上形同禁飛區。此事很可能具有政治動機。」

精華 FAQ

  • 一架輕型飛機撞上北京最高建築中信大廈後解體墜落，部分殘骸引發火勢。官方通報稱，機上駕駛一人死亡，現場另有十三人受傷。

  • 因為北京空域向來是中國管制最嚴格的區域之一，民用小型飛機飛越市中心極少見，且相關社群貼文迅速被刪除，更增添事件神祕性。

  • 受訪專家認為，北京的防空系統主要防範高速戰機、飛彈等軍事威脅，並非低速輕型飛機，因此此事可能暴露維安漏洞，肇因仍需進一步調查。

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