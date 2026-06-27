後習時代 學者：中共一人專制可能走回寡頭

中共總書記習近平。(路透)

學者吳國光今天在一場講座中表示，中共 領導人習近平 權力高度集中，在高度個人專制體制下，接班人不太可能有發展個人專制政治力量的空間，中共領導結構可能在習後走回寡頭。

長風文教基金會今天下午在集思台大會議中心蘇格拉底廳舉辦「文革60週年專題講座－文革與中國當代政治領導人」，由史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光主講。

講座主持人、長風文教基金會董事長江宜樺於會上提問，可預期在未來的一段時間，習將繼續擔任中共最高領導人，不過每個人都有生命週期與期限；在習交出權力後，所謂的「後習時代」中國政治將會是什麼樣子。

吳國光回應，非民主政治有兩種基本類型，一種是寡頭政治，由一小群人掌握權力；另一種是個人專制，由一個人掌握最高權力。在中共黨史裡，「紅太陽」不是在中共成立那天升起的，毛澤東是後來力壓群雄，才成為被崇拜的對象。

他說，毛的例子呈現中共寡頭政治轉向個人專制的結構性變化，在文化大革命之前，毛的個人專制與共產黨高層的寡頭領導體制仍有一定的張力與融合，毛處於主導地位，其他人也能分享權力；到了文革時期，毛的個人專制才達到頂峰。

他提到，在毛死後，接班人華國鋒未能延續建立個人專制，因為「做不到」，於是中共又出現新的寡頭政治。不排除「後習時代」回到寡頭政治可能性，因為新的個人專制者不可能在現有的個人專制者底下被孕育。

吳國光認為，中共是否會由個人專制走向寡頭政治將受到3大因素影響。第1個是AI技術的發展與應用將影響中共的統治模式和權力架構；第2個是社會發展與民眾想法多元化的力量是強大的、難以被全面壓制的；第3個是國際因素，國際社會壓力也會是影響要件。