「阿嬤情書」南枝畢業了 李思潼畢業生代表致詞衝熱搜

李思潼以金融學院金融工程專業本科畢業生代表的身分登台發表感言，並獲頒「榴園文化宣傳大使」證書。(南方都市報)

日前因電影《給阿嬤的情書》暴紅的中國女演員李思潼，26日迎來大學畢業；當天上午，廣東財經大學舉行2026年畢業典禮暨學位授予儀式，在片中飾演女主角「謝南枝」的李思潼，以金融學院金融工程專業本科畢業生代表的身分登台發表感言，並獲頒「榴園文化宣傳大使」證書，而「李思潼畢業發言」相關話題也迅速衝上熱搜。

南方都市報報導，在畢業典禮上，李思潼感性地表示：「今天，當我第一次完整地穿上這一身學士服站在這裡的時候，心中翻湧著最多的情緒，是感恩是不捨，更是即將帶著母校的囑託奔赴未來的堅定。」她特別感謝母校提供一片能讓學生自由扎根、盡情生長的沃土，並鼓勵全體畢業生走出校園後，依然能保持踏實與純粹，不浮躁不盲從，腳踏實地在廣闊天地間書寫精彩人生。

談及改寫她成長軌跡的關鍵節點，李思潼說：「我有幸參演了電影《給阿嬤的情書》，片中流淌著人間最純粹柔軟的情感與情誼。而這一份堅守，也正是廣財教給我們的品格。」她曾坦言，從未想過自己會成為演員，大學期間加入學校街舞隊的演出經歷，在潛移默化中鍛鍊她的舞台表現力，而學校包容多元的育人環境，更給予她追逐熱愛的底氣。

提及角色帶給她的蛻變，李思潼說，「南枝」讓她在回到校園處理困擾時變得更加從容，「因為我感受過她經歷的那些困難，我看到她不管遇到什麼都咬緊牙關自己撐住的樣子，從中感受到巨大的力量。」

作為近期現象級的影視作品《給阿嬤的情書》自上映以來，累計票房已突破18.83億元人民幣，豆瓣評分更一路上漲至9.3分。目前該片正擴大在海內外同步熱映，6月22日官方剛宣布密鑰延期至7月31日，並在澳洲、新加坡等地引發熱烈反響。雖然發行方23日宣布北美上映計畫因策略調整將擇期公布，但絲毫不減這部熱門大作與新星「南枝」的超高關注度。

中國女演員李思潼。(中新網)

李思潼以金融學院金融工程專業本科畢業生代表的身分登台發表感言，並獲頒「榴園文化宣傳大使」證書。(南方都市報)