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香港幾代人記憶 唐餅推減油糖、卡通造型吸引新一代

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香港傳統唐餅製作面臨傳承斷層，資深唐餅師盼在保留傳統風味時，以創新方式延續。(取...
香港傳統唐餅製作面臨傳承斷層，資深唐餅師盼在保留傳統風味時，以創新方式延續。(取材自恆香老餅家)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：資深唐餅師文福安與徒弟李素婷推動傳承與創新並行。
  • 重點二：他們以減油減糖、卡通造型及課程活動吸引年輕世代。
  • 重點三：李素婷整理老師傅口述與舊資料，記錄逐漸消失的唐餅技藝。

香港傳統唐餅製作技藝面臨傳承斷層挑戰，資深唐餅師文福安與徒弟李素婷近年積極推動創新與傳承並行，透過減油、減糖配方及卡通造型模具，並結合親子烘焙課程、校園講座及海外交流，希望吸引年輕一代接觸及認識香港唐餅文化。

明報報導，現年75歲的文福安從事唐餅製作逾50年，曾任恆香老餅家總餅師，至今仍堅持親手製作傳統唐餅。他在餅房內憑經驗精準分配老婆餅餡料比例，再以油酥皮及水油皮層層包裹、擀壓成形，最後包入糖冬瓜餡，烘烤後呈現外皮酥脆、內餡香甜的傳統風味。

報導指出，唐餅長年融入香港節慶與生活，中秋月餅象徵團圓，婚嫁過大禮禮餅如龍鳳餅、四色綾酥承載祝福寓意，雞仔餅、光酥餅等則曾是日常點心。據資料推算，唐餅約於19世紀中後期隨廣州飲茶文化傳入香港，逐步成為本地飲食文化一部分。

隨著西式糕點普及及健康飲食觀念改變，唐餅因高油、高糖特性逐漸式微，不少餅家結業，師徒傳承亦受影響。

李素婷原從事西式烘焙，後拜師學藝。她表示唐餅看似簡單，但在摺皮次數、油酥比例及火候控制上極為講究，即使細微差異亦會影響口感。她亦透過課程及推廣活動，期望讓更多年輕人重新認識唐餅文化。

為保存相關文化，在衛奕信勳爵文物信託資助下，李素婷歷時兩年走訪多位退休唐餅師傅，整理製餅經驗並出版《承傳手藝：香港唐餅製作技藝》。她表示，受訪老師傅平均年齡超過70歲，部分已入住安養機構，因此更希望及時記錄他們的技藝，也從舊餅家價目表中整理出燒雞酥、燒鴨酥、麻蓉太師酥等逐漸消失的傳統糕點名稱，留下珍貴歷史紀錄。

師徒二人近年亦調整產品方向，推出低糖低油唐餅，並加入卡通造型設計，嘗試以創新手法連結新世代，在保留傳統工藝與風味之間取得平衡，延續香港唐餅文化生命力。

香港出版的《承傳手藝：香港唐餅製作技藝》一書，受訪老師傅平均年齡超過70歲，留下...
香港出版的《承傳手藝：香港唐餅製作技藝》一書，受訪老師傅平均年齡超過70歲，留下許多珍貴歷史紀錄。(取材自Threads)

香港出版的《承傳手藝：香港唐餅製作技藝》一書，新書為圖文並茂的非賣品，旨在記錄即...
香港出版的《承傳手藝：香港唐餅製作技藝》一書，新書為圖文並茂的非賣品，旨在記錄即將消逝的本地造餅手藝，想令讀者看了回味無窮。(取材自Threads)

精華 FAQ

  • 兩人一方面保留傳統做法與口味，另一方面推出低糖低油產品、卡通造型唐餅，並透過親子烘焙課、校園講座和海外交流，提升年輕人對唐餅的興趣。

  • 報導指出，西式糕點普及、健康飲食觀念改變，讓高油高糖的唐餅需求下滑，不少餅家結業，師徒制傳承也因此受影響，技藝面臨斷層風險。

  • 她在文物信託資助下訪問多位退休唐餅師傅，整理製餅經驗並出版專書，也從舊餅家價目表考證消失糕點名稱，留下重要的歷史與工藝資料。

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