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中國跨境鎮壓 人權調查：遍布41個國家或地區

中央社威靈頓26日綜合外電報導
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一項人權調查報告顯示，中國在全球41個國家或地區有實行跨境鎮壓，最受影響的是不丹...
一項人權調查報告顯示，中國在全球41個國家或地區有實行跨境鎮壓，最受影響的是不丹、印度及香港等地人民，尤其身處海外且倡導民主的中國公民。示意圖。(路透)

一項人權調查報告顯示，中國在全球41個國家或地區有實行跨境鎮壓，最受影響的是不丹印度香港等地人民，尤其身處海外且倡導民主的中國公民。

法國國際廣播電台（RFI）報導，這項中國跨境鎮壓調查是由總部設於紐西蘭的人權評量倡議組織（Human Rights Measurement Initiative）進行，並在今天發表最新報告，報告邀請77位關注中國和香港的人權專家回答相關問題彙編而成。

調查結果發現，被指有中國跨境鎮壓的41個國家或地區分布全球5大洲，分別是亞洲、北美洲、南美洲、歐洲與大洋洲，其中包括美國、英國、加拿大、泰國、澳洲、德國、台灣、日本、法國、巴西以及俄羅斯等東歐國家。

至於跨境鎮壓的高危險族群，依照人權專家認定的排列，最多專家認定高危險的即是中國公民或居住境外國民，其次為中國人後代或有中國親戚的人士，以及批評中共政府但與中國沒有關係者。

人權專家還列出20多種中國去年常用的跨境鎮壓方法，以「身體傷害、騷擾與脅迫」為例，包含使用搜查令和賞金。

還有「法律和經濟脅迫」，鎮壓目標不時會面對拒絕更新護照、養老金提取被拒的風險。

但更廣泛利用的可能是「監控、數位活動和壓制言論自由」，商會、國際學生團體、海外公安局等皆為中國政府施壓、遊說及監控的管道。

精華 FAQ

  • 報告顯示，中國跨境鎮壓遍及全球五大洲，共41個國家或地區，包含美國、英國、加拿大、澳洲、德國、日本、台灣、法國與巴西等。

  • 專家認為最危險的是中國公民或居住境外國民，其次是中國人後代、與中國有親屬關係者，以及雖無中國背景但批評中共政府的人士。

  • 報告列出多種手法，常見包括搜查令與賞金等身體騷擾脅迫，也有拒絕更新護照、阻撓領取養老金等法律經濟施壓，並透過監控與數位活動壓制言論。

不丹 印度 香港

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