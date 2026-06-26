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北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 傷亡未明

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北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

特派記者陳宥菘／即時報導
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一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大...
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

在7月1日中國建黨105周年前夕，一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面，波及路上行經車輛，大樓樓底也起火並冒出黑色濃煙。官方暫時未通報傷亡情況。大量事故相關影片晚間在中國社交媒體上瘋傳，但很快遭到平台下架。

綜合港媒與網上消息，現場影片顯示，26日晚間6點多，一架飛機撞上中信大廈東面高層後在空中解體，碎片散落一地，其中部分殘骸掉落在大廈東門簷篷上起火，冒出濃煙，大樓兩面玻璃破裂。現場殘骸可見，飛機編號為B-12PP。

事故發生後，樓內人員緊急透過樓梯間疏散。當局對現場周邊進行交通管制，多輛消防車很快趕到現場。另外有路上汽車遭波及，後擋風玻璃被天降的殘骸砸穿。

有網友指認出，失事小型飛機屬於東時雙悅（北京）通用航空公司。東時雙悅通航提供空中遊覽、表演飛行、執照培訓等服務。失事飛機型號是中國國產輕型運動飛機「阿若拉SA60L」，有兩個座位。目前暫時未知失事時機上人數。

X平台上有網友稱，本次飛行由劉俊華機長本場空域單飛，17時30分北京平谷石佛寺機場起飛，17時40分準備返場，但卻偏離航線，飛行監測一直追蹤飛機到北京東五環一帶失去了信號，後續均聯繫不上該架機。

中信大廈位於北京市朝陽區中央商務區，是中信集團的總部，也是目前北京最高的摩天大樓與城市地標。地上108層，總高度達528公尺為北京之最，建築外形設計靈感來自於中國古代盛酒器皿「尊」，又被稱為「中國尊」。

一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大...
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（路透）

▲ 影片來源：X＠whyyoutouzhele（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 事故發生於北京朝陽區的中信大廈，也就是外界俗稱的「中國尊」，它是北京最高摩天大樓之一，位於中央商務區，為中信集團總部所在地。

  • 現場可見飛機在撞擊後空中解體，殘骸散落地面並波及路過車輛，部分碎片落在大廈東門簷篷起火，樓體多處玻璃破裂，周邊也迅速實施交通管制。

  • 目前官方尚未公布傷亡情況，也未確認機上實際人數。網路訊息指該機屬東時雙悅通航，型號為阿若拉SA60L，但失事原因與飛行細節仍待進一步查證。

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