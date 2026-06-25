烤箱烘、曬太陽殺毒...中國毒紙尿褲掀恐慌 有家長送孩抽血驗毒

晾曬的紙尿褲。(鳳凰網／當事人供圖)

中國近日傳出多家知名品牌紙尿褲被檢出甲酰胺成分的疑「毒紙尿褲」事件，官方雖已介入調查，但恐慌的家長們等不及了，紛紛想出五花八門的應對方法；有媽媽立即把孩子送去醫院抽了六管血檢查肝腎功能，更多人折騰起紙尿褲，送檢測毒性，或重新啟用舊式尿布，甚至有人用烤箱高溫烘烤紙尿褲「殺毒」。

據鳳凰網報導，被點名的好奇、Babycare、碧芭寶貝雖目前都否認，但都是許多媽媽們使用的知名及常用品牌，令身處「毒素疑雲」中的媽媽們焦慮而無所適從，紛紛在社交媒體上分享自己的應對辦法。

其中，王詩詩用烤箱烤紙尿褲讓不少人看了傻眼。她說刷到一條「科普」視頻，稱甲酰胺在120度溫度下烘烤可去除。她又去問豆包，豆包正經八百回覆紙尿褲烘焙步驟：將拉拉褲平鋪鬆散，110度烘烤60分鐘，在戶外通風四小時再烘烤一次。她照樣做一遍，接著再讓媽媽一口氣烤了30多片，兩層烤箱塞得滿滿當當。但烤過的紙尿褲從XL號縮成L號，寶寶穿上後，大腿根和肚子上都勒出紅印子。雖然心疼，「總比有毒強」，王詩詩苦笑。

有媽媽乾脆換回有時代感的「尿布」，循環使用很麻煩，但好歹是棉麻等材質，用著放心。張蘭的寶寶兩個月大，一直用Babycare，新聞一出再不敢用了，於是改用尿布，但寶寶喝奶就拉，稀便順著尿布邊緣滲出來，糊得大腿、床單上全是，她一口氣買了20多條棉尿布還不夠用，只能硬著頭皮用回紙尿褲。

劉玥選擇的是媽媽們採用最多的辦法：純陽光晾曬；莎莎則帶剛滿周歲的孩子去了醫院體檢，抽了六管靜脈血，寶寶哭得撕心裂肺，所幸報告的指標大都正常。也有不少媽媽將紙尿褲送去檢測自行「驗毒」，但同樣一波三折，李清琳曬出送檢紙尿褲視頻，遭品牌方投訴被禁止播放，後來她送檢的那袋Babycare紙尿褲真檢出5.31mg/kg甲酰胺，不過高昂的檢測費用，也把許多媽媽攔在門外。

國家城市環境汙染控制技術研究中心研究員彭應登表示，用烤箱等其他工具烘烤紙尿褲有較大風險，高溫烘烤可能適得其反，甲酰胺在材料內部是緩慢釋放的，高溫會加速它從內部向表面遷移；通風晾曬效果也有限。建議焦慮的家長換回傳統的棉質尿布，或者是紙尿褲和棉質尿片交替使用。

晾曬的尿布。(鳳凰網／當事人供圖)

烤箱裡的紙尿褲。(鳳凰網／當事人供圖)