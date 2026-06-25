中國多所大學以「AI查AI」 學生投訴原創論文被誤判

中國多所大學今年在學生的畢業論文中增設AI生成內容審查流程，但不少學生反映AI檢測有漏洞，如自己的原創論文被誤判為AI生成。(路透)

中國多所大學今年在學生的畢業論文中增設AI生成內容審查流程，但不少學生反映AI檢測有漏洞，如自己的原創論文被誤判為AI生成。

央視新聞25日報導，中國某高校（大學）畢業生小吳表示，學校將論文的AI生成內容比例上限設為20%，他提交的論文是自己撰寫的，卻被AI檢測工具判定為AI生成。他要在有限時間內，降低論文的AI檢測比例，同時還要兼顧其論文與既有文獻的相似度。但當AI檢測比例下降時，論文相似度反而上升。

另一名高校畢業生小孫表示，他第一次提交論文後，部分內容被AI檢測工具判定為AI生成，因此需要修改。但有些內容在第一次提交時並未被判定為AI生成，到了第二次提交時，卻又被系統認定為AI生成。

報導表示，有公司看準高校畢業生所需，出售畢業論文「降AI率」的服務。高校畢業生小劉表示，論文檢測平台提供AI生成內容檢測工具，而部分業者則推出「降 AI率」服務，協助學生降低論文被判定為AI生成內容的比例，「這個快成為一條產業鏈了」。

首都師範大學教育學院副院長蔡海龍表示，AI檢測是運用AI系統檢測人類文本，在語意、語言表達風格上和AI寫作是否有重疊，本質上是一種基於機率的分類，而非基於證據的確定性判斷。

蔡海龍表示，由於中文的語意非常豐富，AI在檢測人類的寫作時會產生很多不同的解讀，增加判斷的難度，因此會出現誤判。

報導表示，由於AI率檢測目前還不是十分精準，老師們認為在論文審核上，應以人工評審為主、AI檢測為輔。