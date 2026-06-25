我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社論／年輕一代的焦慮 正在顛覆好萊塢

中媒：智譜開源模型用1/6價格打爆美國AI護城河

委內瑞拉強震 中國外交部：暫無中國公民傷亡報告

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

委內瑞拉24日晚間接連發生兩起強震，官方通報已造成至少32人死亡、逾700人受傷。針對是否有中國公民傷亡，中國外交部發言人郭嘉昆25日表示，中方正與中國駐委內瑞拉使館保持密切聯繫，截至目前暫無中國公民傷亡報告。

澎湃新聞報導，郭嘉昆25日主持中國外交部例行記者會。針對委內瑞拉此次地震是否造成中國公民傷亡，以及中方可提供哪些援助。郭嘉昆表示，截至目前暫無中國公民傷亡報告。中方密切關注委內瑞拉地震災情進展，下一階段願根據委內瑞拉方面需要，提供力所能及的幫助。

不過，陸媒紅星新聞稍早報導，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉受訪時表示，已知10名華人受困、1名13歲女孩遇難，救援工作仍在持續進行。

何正偉表示，目前卡拉卡斯及拉瓜伊拉地區受災較嚴重，多棟建築倒塌，仍有部分中國同胞受困在建築物內。不過，目前華人傷亡情況尚無準確統計，當地救援力量正將受困中國同胞轉移至卡拉卡斯華人社區安置，並與相關部門協同展開救援。

另有委內瑞拉電視台的記者提問，委內瑞拉發生兩場7級以上強震，襲擊首都卡拉卡斯，對當地造成極大影響，基礎設施和建築嚴重受損，目前搜救行動仍在進行中，許多國家都已提供援助。郭嘉昆表示，中方注意到有關委內瑞拉地震的報導，向委內瑞拉政府和受災民眾表示誠摯慰問。

郭嘉昆稱，相信在委內瑞拉政府領導下，委內瑞拉人民一定能夠戰勝災害、早日重建家園。中方願根據委內瑞拉方面需要，以適當方式提供力所能及的幫助。

精華 FAQ

  • 官方通報顯示，委內瑞拉24日晚接連發生兩起強震，已造成至少32人死亡、逾700人受傷，首都卡拉卡斯及周邊地區災情尤為嚴重。

  • 中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方正與駐委內瑞拉使館保持密切聯繫，截至目前暫無中國公民傷亡報告；並稱願依委方需要提供力所能及的幫助。

  • 委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉表示，已知有10名華人受困、1名13歲女孩遇難，部分受困同胞正被轉移安置，救援仍在持續。

地震 委內瑞拉

上一則

雲南夫妻吃「見手青」中毒 以為家裡有大蛇、扭打到27樓

延伸閱讀

強震襲委內瑞拉 震倒多棟大樓 中媒：已知10華人受困、1名13歲女孩遇難

強震襲委內瑞拉 震倒多棟大樓 中媒：已知10華人受困、1名13歲女孩遇難
委內瑞拉雙強震 初步統計32死700傷 最慘災區還未計入

委內瑞拉雙強震 初步統計32死700傷 最慘災區還未計入

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光