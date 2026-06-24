我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

球還沒踢完 紐約大都會人壽體育場草皮先領「黃牌」

世界盃╱B組分組賽結束 瑞士、加拿大殺出重圍成功晉級

蘇州日僑學校兇殺案2周年 學生人數連2年下滑

中央社東京24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東省深圳市日僑學校。（路透）
廣東省深圳市日僑學校。（路透）

日籍母子在中國江蘇省蘇州市遭砍事件屆滿2周年。據日本駐上海總領事館數據，蘇州日僑學校的學生人數截至今年春天為319人，較前一年少3%，已連2年下滑。

綜合日本經濟新聞及日本共同社報導，這起事件發生於2024年6月24日下午，當時一名日本母親帶著學齡前的兒子，在蘇州市一處公車站等待另一名就讀日僑學校兒子的校車，卻突然遭到一名中國籍男子持刀攻擊。

凶手隨後更上車繼續行凶，挺身保護學生的54歲隨車女導護胡友平遭刺殺身亡。

凶手事後遭法院判處死刑，並於去年4月執行。報導指出，行凶男子因深陷債務危機、產生厭世情緒而犯案，但為何刻意襲擊日僑學校校車，原因至今仍不明朗。

2024年9月，廣東省深圳市也發生類似事件，當時就讀日僑學校的10歲男童，在上學途中遭人持刀砍殺身亡。

受到一連串事件影響，中國各地日僑學校的校車上，目前均已安排警衛隨車同行。蘇州當局也在校門口及校車停靠站部署警力與安保人員。

報導還指出，今天上午開始，便有數輛警車在事發地點附近巡邏。

共同社報導，蘇州當地每天至今仍都有至少10名員警在現場，目送背著雙肩書包與母親一同回家的小學生。一名日籍母親表示：「一開始看到警察在後面跟著確實嚇了一跳，但現在覺得這樣很有安全感。」

受到事件影響，蘇州日僑學校的學生人數截至今年春天為319人，比前一年減少了3%，也是這所學生人數連續第2年下滑。

除了蘇州，上海市及浙江省杭州市的日僑學校學生人數也有減少。除了部分駐中員工決定不攜帶家眷同行外，日企也縮減駐中人員規模及縮減在中業務，也是導致學生人數下滑的原因之一。

精華 FAQ

  • 據日本駐上海總領事館資料，蘇州日僑學校今年春天共有319名學生，較前一年減少3%，而且已是連續第2年下滑，顯示事件後家長信心仍受影響。

  • 事件發生於2024年6月24日，日籍母子在公車站等校車時遭中國籍男子持刀攻擊，隨車導護胡友平上前保護學生，最終遇刺身亡，兇手後來被判死刑並執行。

  • 事件後，中國各地日僑學校的校車普遍安排警衛隨車，蘇州校門與停靠站也部署警力。部分駐中員工不再攜眷同行，日企縮減在中規模，也帶動學生數下降。

日本 死刑

上一則

中國新法7/1上路 學者：習近平欲鞏固民族政策成果

延伸閱讀

社論/校車惡狼犯案4年才遭逮 已捅出社安網四大破洞

社論/校車惡狼犯案4年才遭逮 已捅出社安網四大破洞
菲律賓驚傳校園槍擊3死5傷 學生急躲桌下畫面曝 2未成年槍手落網

菲律賓驚傳校園槍擊3死5傷 學生急躲桌下畫面曝 2未成年槍手落網
北愛爾蘭驚傳持刀攻擊1人重傷 蘇丹籍男子遭逮捕

北愛爾蘭驚傳持刀攻擊1人重傷 蘇丹籍男子遭逮捕
中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30
（視頻截圖）

掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠

2026-06-17 21:32

超人氣

更多 >
退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福
不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了

不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了
微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案