中國新法7/1上路 學者：習近平欲鞏固民族政策成果

7月1日將實施的中國「民族團結進步促進法」，突出強調中共總書記習近平主張的「鑄牢中華民族共同體意識」。在中國景區或路旁，經常可見相關告示牌。中央社

「中國民族團結進步促進法」7月1日實施。學者侍建宇說，這部法是中共 總書記習近平 要鞏固執政10幾年來民族政策的成果，至於涉台部分，它確實是一個框架，但不一定要運用此法。

中國國務院 新聞辦公室今天舉行有關民族團結進步促進法的新聞發布會。相關官員在會中表示，這部法將習近平「鑄牢中華民族共同體意識」這一重大理念轉化為國家意志；又說，習近平2025年8月主持召開中央政治局會議，研究該法草案，是30多年來中共中央政治局會議研究的第一部法律案。

國防安全研究院副研究員侍建宇告訴中央社記者，這部法是一份習近平繳出來的「成績單」，裡頭提到的很多政策，諸如學校使用通用語言文字、鑄牢中華民族共同體意識等，早就開始了，但是透過法律形式鞏固成果，並宣示這些政策還會繼續推進。

「中國民族團結進步促進法」包含序言和7章內容，提及「中華民族」多達88次。該法突出強調「鑄牢中華民族共同體意識」，推進「中華民族共同體建設」，以此調整全國範圍內的民族關係。

侍建宇說，「中華民族」的論述已久，但偏向於學理討論，梁啟超、孫中山等人的「中華民族」定義也有所不同。這次是首次用法律將其框架出來，「民族團結進步促進法等於是『中華民族法』」。

至於台灣和這部法的關聯，民族團結進步促進法第21條提到：「國家促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識。」

該法第63條還提到，「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」，這被認為是「域外適用條款」。

有些人擔憂，這是企圖將政治紅線延伸至國際社會，對台灣學界、媒體及友台人士形成寒蟬效應。但也有觀點認為，中國語境中，「民族團結」是指各族之間的團結，台灣人既然不是「少數民族」，就不適用於第63條「破壞民族團結」的情況。

侍建宇則認為，習近平現在推民族團結進步促進法，主要是彰顯其少數民族政策的成果，不是針對台獨，「但是他要用的話，是可以放在這個框架裡的」。

侍建宇又表示，而且處理台灣議題，中國還有反分裂國家法等工具，「要用的時候都可以交叉使用，涵蓋的範圍越來越大，只有等發生了才知道會怎麼用」。

儘管中國司法部副部長胡衛列今天表示，該法第63條「不影響中外正常的人文交流交往，學術研討、經貿合作等活動」，但侍建宇說，對於研究中國民族議題的學者、甚至負責中國新聞的記者都不可能沒有影響，自我審查的情況會越來越多，因為「界線是模糊的」。