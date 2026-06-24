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英法德駐台機構關切中國在台海活動 反對單方面改變現狀

中船艦遭台海巡驅離 國台辦：升高兩岸對立對抗必遭挫敗

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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中國國台辦發言人張晗24日主持例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)
中國國台辦發言人張晗24日主持例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)

日、菲5月底宣布啟動海域劃界談判後，中國藉反制之名對台灣東部海域「近海治理」動作不斷，最新一起是中國「向陽紅22」科研船日前至該海域進行海洋環境調查，台海巡署派蘭嶼艦併航監控並廣播驅離。中國國台辦今天批台方「滋擾」，並聲稱民進黨當局如再借此滋事挑釁，升高兩岸對立對抗，「必遭挫敗」。

國台辦發言人張晗24日在例行記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，為全面瞭解「國家管轄海域」自然生態狀況，支撐服務海洋生態保護，6月16日至18日，中國自然資源部在台灣島以東海域開展了海洋環境調查。

她接著稱，中國海洋科考調查船在相關海域作業完全正當合法。民進黨當局對正常科考作業進行「滋擾」是別有用心的政治操弄。如再借此滋事挑釁，升高兩岸對立對抗，必遭挫敗。

對於台灣方面批評，中國是藉由科研與執法名義進行灰色地帶侵擾，製造「管轄權假象」，張晗說，「她要重申的是，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。大陸有關部門在管轄海域依法開展執法巡查，是針對日菲嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益的必要行動，並將持續加強對有關海域的管控。」

她還說，民進黨當局盲目堅持台獨分裂立場，顛倒黑白，混淆是非，一方面附和日菲嚴重侵權行徑，出賣民族利益，另一方面妄圖借此挑動兩岸對立對抗，其惡行遭到兩岸同胞的堅決反對，也必將遭到歷史的懲罰。

精華 FAQ

  • 報導指出，中國向陽紅22科研船在台灣東部海域進行海洋環境調查，台海巡署派蘭嶼艦併航監控並廣播驅離，原因是台方認為此舉涉灰色地帶侵擾與管轄權操作。

  • 國台辦發言人張晗表示，中國在相關海域開展海洋環境調查完全正當合法，批評民進黨當局對正常科考作業進行滋擾，並稱若再挑釁、升高對立，必將挫敗。

  • 事件發生在日、菲宣布啟動海域劃界談判後，北京藉反制名義強化對台灣東部海域的活動。雙方因此圍繞科研、執法與管轄權認知持續對抗，顯示海域爭議升高。

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