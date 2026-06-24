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英法德駐台機構關切中國在台海活動 反對單方面改變現狀

鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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中國國台辦發言人張晗24日表示，要謀求台海和平，就必須堅決反對形形色色的台獨分裂...
中國國台辦發言人張晗24日表示，要謀求台海和平，就必須堅決反對形形色色的台獨分裂行徑。(記者陳宥菘／攝影)

國民黨主席鄭麗文訪美結束後接受「經濟學人」專訪表示，若台灣沒有宣布正式獨立，中國大陸武力犯台則一定戰鬥還擊，還說國民黨擬速提無人機和國防產業法案，此番言論被認為做出明確戰略表態。中國國台辦今天僅回應，要謀求台海和平，就必須堅決反對形形色色的台獨分裂行徑。

中國國台辦24日上午舉行例行記者會，針對前述鄭麗文受訪言論，發言人張晗首先稱，兩岸同屬一個國家，兩岸同胞都是中國人、是一家人。兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。

她稱，台獨是破壞台海和平的罪魁禍首，要謀求台海和平，就必須堅決反對形形色色的台獨分裂行徑，致力推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。

對於台總統賴清德日前呼籲中方放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣，張晗則回應，中國願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，「但決不承諾放棄使用武力，決不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間」。民進黨當局只有承認「體現一個中國原則的九二共識」，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

針對國軍22日起展開為期5天的「立即備戰操演」，張晗說，所謂「操演」包藏著民進黨當局「以武謀獨」的禍心，充分證明其是煽動兩岸對立對抗、導致台海局勢緊張動蕩的禍根亂源。她並稱，「在強大的人民軍隊面前，民進黨當局的裝腔作勢純屬徒勞，只會害台毀台、自取滅亡。」

至於台行政院日前通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，匡列新台幣2,100億元擬購置無人機和無人艇，張晗說，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，妄圖「以武謀獨」，只會讓台灣陷入險境。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她表示，若台灣沒有正式宣布獨立，而中國大陸仍武力犯台，國民黨立場是一定會戰鬥還擊。此說法被外界解讀為明確的安全與軍事立場。

  • 國台辦強調兩岸同屬一個國家，兩岸事務應由家裡人商量著辦；並稱台獨是破壞台海和平的罪魁禍首，主張堅決反對各種台獨分裂行徑。

  • 國台辦批評國軍立即備戰操演與無人機、無人艇採購，是民進黨當局以武謀獨的表現，認為只會加劇緊張局勢，並稱在解放軍面前徒勞無功。

國民黨 鄭麗文

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