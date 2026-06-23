模仿老師暴紅...中國網紅進美名校 短片賺夠300萬學費

鐘美美。(視頻截圖)

因模仿老師而在網路暴紅的19歲百萬粉絲網紅「鐘美美」（本名鐘宇升），22日官宣成功拿到美國私立名校波士頓 大學的本科錄取通知書，將於明年正式入讀。消息一出立刻引發全網關注，這筆接近300萬(人民幣，以下同)的留學巨款，全都是鐘美美自己這些年靠自媒體賺來的。波士頓大學官方帳號隨後也在其社群平台親自留言歡迎，為其入學資格背書。

綜合媒體報導，由於波士頓大學留學成本高昂，四年本科讀完預估總花費接近300萬元。面對外界對其靠「鈔能力」走捷徑名校的質疑，鐘美美發文澄清，明確表示該校絕非花錢就能進，自己沒有跨海人脈，更未繳納學費以外的擇校費，是全程透過正規管道、層層篩選取得入學資格。最讓網友感慨的是，這筆巨額學費全是他做自媒體賺來的，他強調：「我都存作學費，我深知我必須為自己的成長買單。」

現年19歲的鐘美美出生於2007年，黑龍江鶴崗人、哈爾濱市第三中學國際部學生。2020年5月，她因惟妙惟肖地模仿各科老師而迅速走紅。走紅初期，她曾展現出超越年齡的成熟，拒絕多家公司的高額簽約。她當時坦言，拒絕一年100萬的合約是因為不想耽誤學業，並幽默地表示：「有可能廣告商給我100萬，他後期掙1000萬。學習好了未來可能賺一個億。」

在網紅光鮮的外表下，鐘美美有著普通且充滿陰影的原生家庭背景。她在2025年的節目中曾落淚透露，童年曾長期遭受父親家暴，甚至連母親都被打到骨折，導致他和妹妹至今對敲門聲仍有恐懼。父母離婚後，她最大的想法就是成為家庭的頂梁柱，保護好媽媽和妹妹。如今，他不僅在2025年與母親共同成立了文化傳媒公司，更靠自己的實力成功賺夠留學基金，翻轉了命運。

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面對同齡人，正值高考升學季的鐘美美也感性地隔空喊話：「無論你是哪一種路徑，我知道都不容易。但我們朝著心中那個方向努力奔跑，摔倒、爬起、繼續相信總能抵達想要去的遠方。」她坦言，自己文化成績普通、不是學霸，只是想繼續學習、見見世面，並發自內心感謝這個時代、支持他的粉絲與母校。

鐘美美稱，自己現在最大的想法，就是成為這個家庭的頂梁柱，保護好媽媽和妹妹，讓真正疼愛他的姥姥、姥爺過上更好的生活。