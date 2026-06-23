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賭王最慘孫女 何家華曬童年照悼父母車禍離世45年「很想你們」

香港新聞組／即時報導
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賭王長房孫女何家華童年舊照。(取材自Instagram)
賭王長房孫女何家華童年舊照。(取材自Instagram)

被外界稱為「賭王家族最慘孫女」的何家華，近日在社交平台發文悼念父母，適逢其父何猷光與妻子Suki Potier於1981年在葡萄牙里斯本車禍離世45周年，她公開多張童年與父母合照，表達多年未減的思念，並坦言一直希望能與雙親分享人生的喜怒哀樂。

綜合香港01報導，何家華為何鴻燊與元配黎婉華長子何猷光之女。1981年6月23日，何猷光夫婦在里斯本遭遇嚴重車禍雙雙罹難，當時年僅6歲的何家華與3歲妹妹何家文，一夕之間失去父母，並由祖父何鴻燊及家族成員撫養長大。其童年經歷亦令她長期被外界冠以「賭王家族最慘孫女」稱號。

近日，她在Instagram發文悼念，寫下「45年前的今天，一場悲劇奪走我父母的生命。我每天都想告訴他們我人生的一切，包括成就、掙扎與快樂，非常想念你們」等字句，情感真摯動人。

除悼念外，何家華亦透露近年已決定遷回澳門定居。她表示，隨著兩名子女已長大成人，希望回到兒時成長之地重新整理人生記憶。她曾重返舊居，形容這是面對過去的重要一步，童年記憶與現實景象的落差，令她更深刻理解自身成長歷程。

報導指出，何家華2003年結婚並育有一子一女，2009年離婚後移居英國。2016年她確診第三期乳癌，治療過程艱辛，一度因副作用劇烈而情緒低落，甚至萌生放棄念頭，最終在家人及醫護支持下成功抗癌。

康復後，她轉向事業發展，收購英國賽車隊Smiths Racing並更名FHO Racing，成為英國賽車界少數女性車隊擁有人之一。近年再婚與摩托車錦標賽總監Stuart結婚，但其社交平台近期發表「遠離有毒關係」等言論，亦引發外界對其婚姻狀況的揣測。

儘管人生歷經多重轉折，何家華此次悼念父母的貼文，再度喚起外界對這段橫跨近半世紀家族悲劇的關注，也反映她試圖以成年視角重新整理童年傷痛與人生記憶的心路歷程。

賭王長房孫女何家華近日在社交平台分享多張兒時與父母的合照，雙親在車禍中身亡，令她...
賭王長房孫女何家華近日在社交平台分享多張兒時與父母的合照，雙親在車禍中身亡，令她6歲就成為孤兒。(取材自Instagram)

賭王長房孫女何家華近日在社交平台分享多張兒時與父母的合照，並以英文留言透露非常想...
賭王長房孫女何家華近日在社交平台分享多張兒時與父母的合照，並以英文留言透露非常想念他們。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 因為適逢父親何猷光與母親Suki Potier在1981年車禍離世四十五周年，她在社交平台公開童年合照與悼念文字，表達多年未減的思念與遺憾。

  • 她在六歲時因父母於葡萄牙里斯本車禍雙雙罹難，與三歲妹妹一起失去雙親，之後由祖父何鴻燊及家族成員撫養長大，因此長期被外界稱為最慘孫女。

  • 她曾結婚、生子、離婚，之後移居英國，並在2016年罹患第三期乳癌後成功抗癌；康復後投入賽車事業，近年又傳出回澳門定居與婚姻狀況受關注。

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