三星半導體調整官網運作模式 簡中資訊轉向微信小紅書

三星半導體23日於微信公眾號發布公告稱，為了讓訊息的傳遞更統一、更新鮮、更及時，公司決定將官網統一至全球平台。未來，全球用戶造訪的都將是同一個官網，實現真正的全球資訊零時差同步。（圖／取自三星半導體微博）

三星 半導體23日於微信 公眾號發布公告稱，為提供更即時的互動體驗，其關閉官網的簡體中文頁面並即日起統一跳轉至全球官網英文版，相關中文資訊轉向微信、微博及小紅書 等社群平台。

中國科技媒體「快科技」指出，三星半導體23日發布公告指，一直以來，該公司致力於為全球用戶提供前沿的半導體技術與產品資訊。為了讓訊息的傳遞更統一、更新鮮、更及時，我們決定將官網統一至全球平台。未來，全球用戶造訪的都將是同一個官網，實現真正的全球資訊零時差同步。

公告並稱，在此次整合中，原中文官網於6月23日起正式「交棒」。調整後，當客戶造訪原簡體中文網址（semiconductor.samsung.cn）時，將自動跳轉至全球官網英文版（semiconductor.samsung.com），同時全球官網內仍將保留「公司介紹」等少量核心頁面的中文版本。為提供更即時的互動體驗，三星半導體的中文資訊陣地將全面向官方微信公眾號、微博和小紅書遷移。

公開資料顯示，三星半導體隸屬三星電子Device Solutions事業部，是全球一體化IDM晶片企業，長期主導全球存儲晶片市場，業務涵蓋存儲、系統LSI及晶圓代工三大板塊，其中存儲業務在DRAM、NAND及HBM領域占據重要占比。

報導稱，三星半導體業務主要分為三大板塊，即：存儲業務涵蓋DRAM、NAND Flash及HBM高帶寬記憶體；System LSI負責ISOCELL影像感測器、Exynos處理器及電源管理晶片；晶圓代工則提供2奈米至成熟製程服務，涵蓋算力晶片與5G射頻等應用。憑藉垂直整合優勢，其產品廣泛供應手機、伺服器、汽車與消費電子產業，並為三星主要利潤來源之一。

另，快科技近日指，本季度三星兩大核心業務盈利差距進一步擴大，半導體業務受惠AI算力需求帶動及存儲晶片價格上漲，單季營業利潤創新高，並占集團總利潤約九成以上；相較之下，移動終端業務雖出貨穩定，但受存儲晶片成本上升影響，製造成本被推高、產品定價空間有限，導致盈利年減約四成，利潤規模僅為半導體業務的極小部分，整體陷入低谷。

此前，三星電子5月6日曾指，決定退出中國的家電市場，停止銷售包含電視、顯示器在內的所有家電產品，在布局在華業務上作出「戰略取捨」，同時，已通知通路與合作夥伴執行相關安排。韓聯社彼時引述業界消息指，此次調整是因應營商環境變化與家電業務持續虧損，三星將在中國持續布局手機、半導體及AI相關業務。

快科技近日報導，三星兩大業務獲利差距擴大，半導體受惠AI需求與存儲價格上漲，單季利潤創新高並占集團九成以上；手機業務則因成本上升與定價受限，獲利年減約四成，規模遠低於半導體。（美聯社）