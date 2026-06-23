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施凱爾下台 中外交部：中英應共同維護關係改善勢頭

記者黃雅慧／即時報導
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英國首相施凱爾22日在倫敦首相府前宣布辭職，表情凝重。（路透）
英國首相施凱爾22日在倫敦首相府前宣布辭職，表情凝重。（路透）

英國首相施凱爾22日宣布辭職，中國外交部發言人郭嘉昆23日在例行記者會上表示，這是英國內政，中方不做評論。同時稱，中英雙方應共同維護好兩國關係改善發展勢頭。

郭嘉昆說，中國和英國都是聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於世界和平穩定繁榮。雙方應該相向而行，深化雙邊合作和多邊協調，共同維護好兩國關係改善發展勢頭。

施凱爾在今年1月才對中國進行英國首相時隔8年的再次訪問，中英同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。訪中行程中，施凱爾在不同場合亮相成為焦點。

外界也關注，施凱爾下台後中英關係變化，北京日報報導，中國政法大學政治與公共管理學院副教授、國際政治系主任張飈分析，施凱爾下台後，中英關係不會出現大的波動。他認為，中英作為聯合國兩大常任理事國，中英雙方都希望穩定全球局勢，盡力減少多場地緣衝突帶來的衝擊。兩國在貿易、金融、環境等領域合作潛力大，也都希望繼續推動合作，延續雙邊關係回暖勢頭。

據悉，施凱爾是2016年卡麥隆辭職以來，10年間第6位辭職的英國首相，眼前距他上任未滿兩年。目前普遍認為柏能是接替施凱爾的最熱門人選，前副首相雷納、能源安全和淨零排放大臣埃德·米利班德和內政大臣馬哈茂德也被視為潛在競爭者。

精華 FAQ

  • 郭嘉昆表示，施凱爾辭職屬於英國內政，中方不作評論；同時中方希望雙方相向而行，繼續維護近來改善中的中英關係與合作勢頭。

  • 中方指出，中英都是安理會常任理事國與主要經濟體，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，符合兩國根本利益，也有助於世界和平、穩定與繁榮。

  • 北京日報引述學者分析，施凱爾下台後中英關係不會出現大波動，因雙方都希望穩定全球局勢，且在貿易、金融、環境等領域仍有合作潛力。

聯合國 施凱爾

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