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中國內需未如習近平所願擴大 專家指缺乏結構性政策轉向

中央社北京21日綜合外電報導
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中國國家主席習近平。(路透)
中國國家主席習近平。(路透)

中國領導人習近平去年12月在中國中央經濟工作會議上指示，2026年中國經濟成長主要動力將來自內需。但6個月過去，中國在消費和投資這兩大內需層面卻反而都減弱，為何如此？

英國「金融時報」（Financial Times）報導，中共黨刊「求是」雜誌2月發文指出，習近平在12月的會議上表示，中國應該「統籌促消費和擴投資」。

然而，中國5月零售銷售額出現2022年以來首度下滑，凸顯消費冷清程度。今年1至5月的中國投資指標數據也較去年同期下跌4.1%，創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期以來最差表現，顯示投資再度疲軟。

滙豐銀行（HSBC）首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）指出，這正是中國經濟再度放緩的跡象，今年初的樂觀氣氛已有部分正開始快速消退。

近期數據暴露出北京面臨的長期挑戰，一方面得想辦法讓中國經濟擺脫現有成長模式，但能用來刺激經濟活動的顯而易見替代選項卻寥寥無幾。

中國強勁的出口已令其與貿易夥伴國的緊張加劇，特別是與歐洲聯盟（EU）和美國。川普（Donald Trump）去年重返白宮後，更對中國發動關稅戰。但今年中國出口持續成長，5月再較去年同期增加19%。

不過若將目光轉回中國國內，邁入第5年的房地產行業走下坡已削弱中國消費者信心。5月中國70大城市的新屋價格再較4月下滑0.2%。

分析師另指出，中國零售銷售額下滑的原因之一是舊換新政策減少，這對家電和汽車等產業影響甚大。

與此同時，中國的投資額正在大幅減少。美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）分析師萊特（Logan Wright）說，除了房地產市場放緩外，中國的基礎建設投資也受到伊朗戰爭造成投入成本高昂影響，然而製造業投資卻未能彌補，換句話說，「消費減弱更屬於結構性問題」。

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家宋林則指出，中國當局一直在刪減重複且報酬低的投資，例如一些風電和太陽能開發案因此被取消。他直言：「我們正處於緊要關頭，更多基礎建設投資能產生的效益已開始出現遞減。」

在這樣的情況下，中國仍幾乎見不到更顯著政策轉向的跡象，特別是在刺激消費方面。北京雖已將國內生產毛額（GDP）成長率目標設定在數十年來最低，但仍然有4.5%。

匯豐的紐曼便表示，中國「從未真正有過從消費端積極管理需求的政策。中國沒做好這類準備」。他分析道，中國若不從投資帶動的經濟模式轉型，「很難想像長期下來如何能維持成長」。

精華 FAQ

  • 習近平去年底在中央經濟工作會議上要求統籌促消費和擴投資，並希望2026年中國經濟成長主要動力來自內需，而非單靠出口或房地產。

  • 中國5月零售銷售額出現2022年以來首度下滑，今年1至5月投資指標也較去年同期下降4.1%，都反映消費與投資同步走弱。

  • 專家指出，房市低迷削弱信心，舊換新補貼退潮打擊家電與汽車銷售，基建回報也在下降，顯示中國仍未建立能長期刺激消費的新政策框架。

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