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日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

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日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

中央社上海20日電
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中國護照。(路透)
中國護照。(路透)

日本政府19日宣布7月起簽證費用調漲5倍，引發許多中國網友在社群平台上抱怨「只制裁我們豬肝紅護照」。但也有中國民眾認為影響不大，日幣匯率下降已大幅降低赴日旅遊成本。

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據日本共同社報導，日本政府19日宣布，7月起將訪日外國人簽證手續費提高至原來的5倍。單次有效簽證費用將從3000日圓（約18.7美元）上調至15000日圓（約93.3美元）；多次簽證費用將從6000日圓（約37.3美元）上調至30000日圓（約186.7美元）。這將是1978年以來首次上調簽證費。

此事對台灣人沒有影響，中國民眾則激動不已。在社群平台Threads上有許多中國網友抱怨，「日簽漲價5倍完全只制裁我們豬肝紅（中國護照封面顏色為偏暗的深紅色）護照了」、「不貴，能旅遊的也拿得出來，但不代表願意給這種政策買單」、「這個簽證費有沒有調回去的先例…」。

但也有經常出國旅遊的上海民眾對中央社記者表示，對他而言影響不大，「理論上會影響，但實際經驗上我覺得不會影響」，他認為對大多數出去旅遊的人而言，簽證費用是最後才會考慮的事。

這位民眾指出，相對於簽證費用漲5倍，日圓匯率下跌大幅降低去日本的成本，「現在去日本旅行成本大概相當於過去打8折」。他認為，影響中國遊客赴日本旅遊的主要因素還是官方宣傳口徑，「選擇不去日本的人，都是考慮到政治因素或者安全因素」。

受中日關係惡化、中國政府呼籲避免赴日影響，中國到日本旅遊人數大幅下滑，據日本官方最新數據，5月中國遊客年減60.4%，降至31.3萬人，連續6個月低於去年同期，但中國仍是日本第4大遊客來源國，前3名分別為韓國、台灣、美國，皆享有赴日短期停留90天免簽證待遇。

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精華 FAQ

  • 日本政府宣布自7月起調漲訪日外國人簽證手續費，單次與多次簽證都提高到原來的五倍，且是1978年以來首次上調。

  • 不少中國網友在社群平台抱怨，認為這項措施像是只針對中國護照，因而感到被刻意制裁，也質疑未來是否有調回去的可能。

  • 部分經常出國的中國民眾認為影響有限，因為簽證費通常不是最大開銷，加上日圓匯率下跌，整體赴日旅遊成本已明顯下降。

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