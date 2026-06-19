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世界盃／廣告消失、直播不給特寫 央視疑封殺梅西

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阿根廷球星梅西。(路透)
阿根廷球星梅西。(路透)

阿根廷球星梅西近日在2026世界盃中表現引發全球關注，但中國網民發現，官媒央視社交媒體先是稱讚「梅西封神」，隨後又疑大幅刪除與梅西相關報導，央視頻道關於梅西出場的廣告也幾乎全消失，引起熱議。有網友爆料，稱央視社媒是被緊急通知「直播別給梅西特寫」，理由是「梅西本來就有輿情，審查有風險」；不少評論認為，央視此舉疑與2024年梅西在香港罷賽風波有關，意味著「央視沒有健忘」。央視尚未回應。

被視為中國官媒的大公報、文匯報昨接連報導稱，阿根廷球星梅西在首輪分組賽，協助球隊以3：0大勝阿爾及利亞，但有網民發現，央視社交媒體近期大幅刪除與梅西相關報導，央視頻道中關於梅西出場的廣告幾乎全部消失。央視此舉被認為與梅西2024年跟隨邁阿密國際到訪香港友誼賽未上陣有關。

2024年，梅西跟隨美職聯球會邁阿密國際赴港舉行友賽，主辦方一直宣傳其將出場獻技，賽前主辦方曾要求梅西出場最少45分鐘，並以隊長身分領獎及致辭。儘管當時傳聞有傷在身，梅西仍在賽前跟隨球隊在香港大球場訓練，但比賽當天梅西全程坐在後備席，引起全場觀眾不滿，多人要求退款。

隨後梅西又前往日本友賽，並在下半場60分鐘時後備上陣，再度點燃中國球迷不滿。儘管梅西曾在社交媒體發文澄清，稱自席比賽純屬有傷在身，並無其他原因，但仍不被接受。

如今，央視大幅刪除與梅西相關的帖文、廣告、圖片等，各類涉及世界盃的廣告卻正常播出，不禁令人想起兩年前梅西訪港時的失場事件，意味著央視仍對那場罷賽風波相當在意，「央視沒有健忘」。

另據自媒體「念洲」指出，央視新聞社媒帳號發文稱：「梅西上演帽子戲法，梅西追平16球世界盃紀錄」； 央視體育更稱讚梅西：「說梅西封神，是對神的褒獎......以38歲357天的年紀，成為世界盃歷史上上演帽子戲法最年長的球員。巔峰時期的梅西到底有多強」。

然而在18日，有球迷發現，央視旗下各大社媒帳大幅刪除梅西內容。有網友爆料：「不是說了昨晚部門緊急通知的，比賽特寫要切走，不給特寫，給全景沒問題，他本來就有輿情，審查的時候就提醒過風險」。目前爆料內容未被證實，央視也未對此回應，而新華社、人民日報等央媒對梅西的報導內容仍存在。

央視新聞社媒帳號發文：「梅西上演帽子戲法，梅西追平16球世界盃紀錄」，隨後有球迷...
央視新聞社媒帳號發文：「梅西上演帽子戲法，梅西追平16球世界盃紀錄」，隨後有球迷發現，央視旗下各大社媒帳大幅刪除了梅西的內容。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 網民指央視社媒先高調稱讚梅西，之後卻大幅刪除相關帖文、圖片與廣告，直播畫面也疑似被要求避免特寫，僅保留一般性轉播內容。

  • 許多評論認為，這與梅西2024年隨邁阿密國際訪港卻未上陣的爭議有關。當時主辦方與球迷原本期待他出場，結果引發大量不滿與退款訴求。

  • 截至內文所述，央視尚未針對刪除梅西內容或直播不給特寫的傳聞做出回應；不過新華社、人民日報等其他央媒仍可見相關報導。

梅西 世界盃 阿根廷

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