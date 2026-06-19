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習近平心腹蔡奇兼任國家行政學院院長 陳希卸任

記者賴錦宏／即時報導
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中央政治局常委蔡奇兼任國家行政學院院長。（新華社）
中央政治局常委蔡奇兼任國家行政學院院長。（新華社）

中國官方新華社18日晚間報導指出，中國國務院任免國家工作人員。蔡奇兼任國家行政學院院長，陳希不再擔任國家行政學院院長職務。這也意味著央黨校校長再次由政治局常委兼任。

據了解，2018年起，中共中央黨校與國家行政學院實行「一個機構、兩塊牌子」的管理體制，中共中央黨校是負責培養中共領導幹部的最高學府。

據此前新華社報導，中共中央黨校（國家行政學院）6月5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。報導指，中央黨校（國家行政學院）校長（院長）蔡奇出席畢業典禮，這是蔡奇首次以此身份出席畢業典禮，為學員頒發畢業證書。

中共中央黨校（國家行政院）前任校長是中共十九屆政治局委員（2017-2022年）、原中共中央組織部部長的陳希。陳希是習近平大學時同學。

陳希出任中央黨校校長時是以中央政治局委員、中央書記處書記以及中央組織部長的身分出任校長，打破過去28年中央黨校校長由中央政治局常委兼任慣例。

此次，由蔡奇接任中央黨校和國家行政學院，顯示該培養中共領導幹部的最高學府，又重新由中共中央政治局常委來兼任，負責理論宣傳和意識形態的管理。

精華 FAQ

  • 根據新華社報導，蔡奇兼任國家行政學院院長，並同時意味著他也接手中央黨校相關校長職務，成為培養中共幹部體系的重要負責人。

  • 報導指出，國務院任免國家工作人員後，陳希不再擔任國家行政學院院長。此人事調整也代表原先由陳希主導的中央黨校體系出現更替。

  • 蔡奇接任後，中央黨校與國家行政學院的最高職位再次由政治局常委兼任，顯示該機構的理論宣傳與意識形態管理，重新回到高層直接掌控模式。

習近平 國務院 中共

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