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深圳暴雨全市停課 機場多個航班延誤

記者賴錦宏／即時報導
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中國深圳多地因為暴雨淹水。全市中小學及幼稚園停課，寶安機場多個航班延誤。（抖音）
中國深圳多地因為暴雨淹水。全市中小學及幼稚園停課，寶安機場多個航班延誤。（抖音）

中國廣東省連日遭遇持續強降雨，深圳、珠海、中山等多個城市發布暴雨紅色預警。深圳市氣象台18日中午12時25分將分區暴雨橙色預警信號升級為紅色，全市進入暴雨緊急防禦狀態，羅湖、福田、鹽田、龍崗等區域累計雨量已達大暴雨級別。受天氣影響，全市中小學及幼稚園停課，深圳寶安國際機場啟動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應。

據南方都市報，深圳市氣象台通報，過去3小時，羅湖區、福田區、鹽田區、龍崗區、坪山區、大鵬灣、龍華區（觀湖、民治、龍華、觀瀾街道）及大鵬新區（葵涌街道）累計雨量已達大暴雨，預計未來1-2小時還將出現40-70毫米降水；氣象部門於中午12時25分，在上述區域發布暴雨紅色預警信號。

同時，全市雷雨大風黃色預警信號亦於上午11時15分擴展至全市，預計1至2小時內陣風達8級或以上，並伴有強雷電。截至上午10時55分，廣東全省共有19個市縣發布暴雨紅色預警，37個市縣發布暴雨橙色預警。

根據深圳市政府相關規定及《深圳市颱風暴雨高級別預警分時段學校防禦指引》，暴雨紅色預警生效期間，全市中小學、幼稚園及托育機構全日停課。

同時，強降雨對深圳寶安國際機場航班運行造成顯著影響。截至上午11時，出港航班中延誤1小時以上者超過20架次，機場已啟動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應，加強現場保障力量。各航空公司將根據天氣及後續運行態勢，動態調整當日剩餘航班計劃。

鐵路服務同樣受天氣影響。據悉，部分來往香港西九龍站及中國的高鐵列車車次已被取消。旅客出行前應密切關注鐵路部門發布的最新資訊。

精華 FAQ

  • 因羅湖、福田、鹽田、龍崗等多區過去三小時累計雨量已達大暴雨，且未來一至兩小時仍可能出現強降水，因此氣象台將預警升級並啟動緊急防禦。

  • 依深圳市相關規定，暴雨紅色預警生效期間，全市中小學、幼稚園及托育機構均全日停課，以降低學生與教職員在強降雨期間外出風險。

  • 深圳寶安國際機場出港航班延誤逾一小時者已超過二十架次，並啟動黃色應急響應；此外，部分往來香港西九龍站與中國的高鐵車次也已取消。

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