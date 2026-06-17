掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠

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AI摘要 文章摘要整理： SpaceX華裔女工程師蒂娜因星艦紀錄片爆紅後，澄清自己並非網傳的郭璨，也沒有碩博學歷或發射中止權限，實際工作是監控猛禽引擎。

6月12日，馬斯克 創立的太空探索科技公司SpaceX 在納斯達克上市，網上掀起熱議。這一次，聚光燈落在一名華裔 女工程師身上，有人稱她年僅27歲，擁有工程碩士學位；有人說她掌握著足以決定「星艦」命運的「發射中止權限」；還有人計算稱，隨著這場史上規模最大的首次公開募股解鎖其SpaceX股權，她一夜之間躋身千萬富翁之列。近日，事件的主角本人站了出來，澄清事實。

紅星新聞報導，「星艦」三周年紀錄片中的一個鏡頭，讓這位華裔女工程師意外走紅：任務控制台前，她扎著辮子、戴著耳機，一身休閒打扮，神情專注地盯著螢幕。網友很快就為她冠上了一個頗具氣勢的稱號「星艦女王」，此後，各種傳言迅速發酵。

她說她名叫蒂娜，並非網路上流傳的郭璨，她沒有碩士或博士學位，只擁有史丹福大學大學科學歷。當她剛加入SpaceX時，對流體力學、推進系統等硬核心領域幾乎一無所知，是個在航太工程領域幾乎零基礎的新人。

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蒂娜表示，自己是「自星艦第二次試飛以來眾多猛禽發動機飛行操作員中的一員」。在首次試飛期間，她曾擔任級段軟體操作員；第二次試飛前，也參與了飛行器控制軟體的編寫。對於選擇公開澄清，她稱是因為「事實很重要」。她也希望藉此講述一個更真實的經歷：一個普通本科畢業生，如何一步一步走到SpaceX任務控制台前。

在被全網稱為「星艦女王」之前，蒂娜對自己的描述要低調得多。她在史丹福本科期間，長期參與多個設計團隊項目，包括太陽能賽車與火星探測車的研發。在尚未畢業時，她已經完成了兩次SpaceX實習；畢業後，她沒有繼續深造，而是直接全職加入公司，從軟體工程師做起。直到職業生涯中期，她才真正轉向推進系統領域，稱自己「愛上了它，並一直做到現在」。

2023年首次試飛時，蒂娜擔任飛行器級段軟體操作員，火箭在升空數分鐘後解體。第二次試飛起，她轉為猛禽引擎飛行操作員，在控制台即時監控壓力、溫度與轉速等關鍵參數。關於蒂娜「掌握發射中止權限」的網路傳言並不準確。SpaceX確實設有與飛行終止系統相關的安全職位，但該職責與她所從事的引擎監控工作並不相同。

自2020年以來的亞軌道測試階段起，蒂娜長期駐紮在星艦基地，一待就是多年。在「星艦」第12次試飛前後，她曾發布與團隊在發射台前的合照。