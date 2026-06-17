我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱葡萄牙閃電戰 第1球就進了…1：0領先剛果

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

中國半年逾20家上市公司恐下市 至少波及25萬投資人

中央社台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

據中國媒體報導，2026年以來已有超過20家中國A股上市公司被鎖定下市，相關公司涉及長期財務造假、欺詐發行等，形容A股下市「力道空前」。有公司市值蒸發超過90%，有公司股價暴跌逾98%，最少25萬投資人踩到地雷。

南方財經全媒體集團轄下投資快報15日報導，在相關鎖定下市公司中，不少涉及財務造假。例如面臨強制下市風險的「元道通信」在2019年至2021年首次公開募股（IPO）期間，通過虛構工作量確認單虛增收入，2022年上市後依然重施故技。該股歷史最高價一度高達人民幣194.97元（約28.85美元），如今股價已跌至約5元，累計跌幅超過97%。數萬名投資者嚴重套牢。

報導又舉例，部分公司下市源於業績預告大幅翻轉。已進入退市整理期的「華嶸」，曾被市場稱為A股「漲停王」，一年內漲停次數高達33次，發布業績修正公告當天仍以漲停收盤。

但該公司在2026年4月21日突然將淨利潤由預盈650萬至800萬元，修正為虧損120萬至180萬元，股價從漲停驟變為次日開盤跌停。進入下市整理期後，股價從2.04元斷崖式下跌，盤中最低觸及0.35元，跌幅超過90%。

報導表示，這波中國A股公司下市潮涉及最少25萬投資人。下市不等於免責，根據證券法及相關司法解釋，因虛假陳述受損的投資者可提出民事賠償訴訟。只要公司有訊息披露違規行為，上市公司及相關責任人必須承擔民事賠償責任。只要公司尚有資產，或者保薦機構、會計師事務所等仲介機構負有連帶責任，投資人就可能獲得賠償。

精華 FAQ

  • 據報導，2026年以來已有超過20家中國A股上市公司被鎖定下市，涉及至少25萬名投資人，部分公司股價重挫九成以上，顯示退市風險顯著升高。

  • 主要原因包括長期財務造假、欺詐發行，以及業績預告大幅翻轉等。部分公司在IPO與上市後持續虛增收入，另有公司因獲利預測急轉虧損而遭市場懲罰。

  • 報導指出，下市不等於免責。若公司存在訊息披露違規，投資人可依證券法及相關司法解釋提起民事賠償訴訟，並可向公司或連帶責任的中介機構主張賠償。

上一則

山東近4400萬元北斗工程現「脆皮底座」聯合調查組核查

延伸閱讀

IPO熱潮 美股終結供給萎縮時代 投資人：泡沫徵兆浮現

IPO熱潮 美股終結供給萎縮時代 投資人：泡沫徵兆浮現
勝宏科技董座陷桃色風波 公司推員工持股計畫「救火」

勝宏科技董座陷桃色風波 公司推員工持股計畫「救火」
SpaceX和AI籌資熱潮 近4兆美元新股供給考驗市場承接力

SpaceX和AI籌資熱潮 近4兆美元新股供給考驗市場承接力
AI熱潮從美股燒到可轉債…2大誘因讓投資人0%票息也要搶

AI熱潮從美股燒到可轉債…2大誘因讓投資人0%票息也要搶

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30

超人氣

更多 >
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？