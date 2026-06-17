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涉經營柬埔寨電詐園區 陳志集團再一重要成員落網

記者張鈺琪／即時報導
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中國公安部17日表示，在柬埔寨有關部門協助下，警方近日將陳志犯罪集團重要骨幹劉忍...
中國公安部17日表示，在柬埔寨有關部門協助下，警方近日將陳志犯罪集團重要骨幹劉忍從金邊押解回中。（中國公安部微博）

中國公安部今（17）日表示，在柬埔寨有關部門協助下，警方近日將陳志犯罪集團重要成員劉忍，從柬埔寨金邊押解回中國。劉忍被指參與創立金貝集團，經營網路賭博平台及電詐園區，並涉嫌非法拘禁、故意傷害等暴力犯罪，目前已遭採取強制措施。

據中國公安部微信公眾號消息，公安部近日派出工作組，在柬埔寨有關部門支持下，將劉忍押解回中，相關案件仍在進一步偵辦。

中國公安部指出，經查，2016年，陳志指揮劉忍等人在柬埔寨成立金貝集團，經營多個網路賭博平台，並招攬中國境內民眾參與賭博。

2020年以來，金貝集團又被指在柬埔寨經營電詐園區，大規模從事電信網路詐騙，涉案金額特別巨大。

除涉嫌網路賭博及電詐犯罪外，劉忍還被指涉及非法拘禁、故意傷害等嚴重暴力犯罪。

中國公安部表示，今年以來，針對柬埔寨涉及中國民眾的電信網路詐騙犯罪，中柬警方持續加強執法合作，清剿電詐園區及詐騙據點，並追捕被認定為幕後「金主」及骨幹成員。

截至目前，柬埔寨方面已向中國遣返超過2萬名涉詐人員，以及多名命案犯罪嫌疑人。

中國公安部已部署山西、山東、湖南、重慶、四川、貴州及甘肅等10多個省市公安機關，針對相關案件展開偵辦。

陳志已於今年1月8日在柬埔寨方面配合下被押解回中，中國公安部當時表示，將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。其後，中國公安部部長助理劉忠義率團赴柬埔寨，雙方同意進一步加強執法合作，持續打擊當地網路詐騙等跨國犯罪。

精華 FAQ

  • 中國公安部表示，在柬埔寨有關部門支持下，近日派出工作組，將劉忍從柬埔寨金邊押解回中國。目前他已被依法採取強制措施，相關案件仍在進一步偵辦。

  • 警方指控他參與創立金貝集團，經營多個網路賭博平台，並在柬埔寨設置電詐園區，大規模從事電信網路詐騙；此外還涉及非法拘禁、故意傷害等暴力犯罪。

  • 中國公安部稱，今年以來中柬警方持續強化執法合作，清剿電詐園區與詐騙據點，並追捕幕後金主及骨幹成員；柬埔寨已遣返超過2萬名涉詐人員。

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