我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星艦迷航記、朱門恩怨傳奇男星驚傳逝世 享壽98歲

美5月零售銷售月增0.9% 超乎市場預期

菲律賓抗議後 黃岩島浮動設施已撤 中國：他國無權干涉

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林劍17日表示，黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的...
林劍17日表示，黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。圖為黃岩島。（路透）

菲律賓近日表示，此前在黃岩島（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁）潟湖內發現的浮動設施，在馬尼拉提出外交抗議後已被撤除。中國外交部今（17）日回應稱，相關設施用於中國科學院南海海洋研究所自5月下旬展開的綜合調查，目前科考作業已順利完成，並聲稱中國在黃岩島開展包括科考在內的活動，是主權國家的正當權利，他國無權干涉。

中國外交部發言人林劍17日主持例行記者會。有記者提問，據報導，在美國及菲律賓施壓下，中方已撤除先前在黃岩島安裝的所謂「設施」，中方對此有何評論。

林劍表示，黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。

林劍指出，5月下旬以來，中國科學院南海海洋研究所開展了覆蓋黃岩島環礁全域的綜合調查，本次科考作業有利於深化對黃岩島生態系統的認知與預測，服務南海的生態文明建設，現已順利完成。有關本次科考的詳細資訊，可以在該科研單位的官網上查閱。

林劍強調，中國在黃岩島開展包括科考在內的任何活動，都是主權國家的正當權利，他國無權干涉。中方敦促有關國家立即停止對中方的造謠汙衊、不實指責，停止在海上挑釁生事。

彭博報導，菲律賓國家特別工作組17日發表聲明表示，菲律賓執法部門當日上午巡邏時確認，此前在黃岩島潟湖內監測到的浮動平台已被撤除。

菲方聲明主張，菲律賓對黃岩島擁有「不可分割、無可爭辯且長期存在的主權」，只有菲律賓有權在當地及其領海內設置或建造設施，並開展包括海洋科學研究在內的活動。

菲律賓多個機構6月9日透過衛星監測發現，黃岩島潟湖內出現一座長、寬均約6公尺的浮動結構物，平台上疑似裝有天線，並有人員活動。馬尼拉隨後多次向北京交涉，並提出正式外交抗議。

中國官媒《環球時報》此前報導，該設施是中國科學院南海海洋研究所搭建的漂浮式原位採樣與實驗平台，用於岩芯採樣、環境要素連續觀測及原位實驗。

中國駐菲律賓大使館16日也在社群平台X表示，相關科研任務已完成。

精華 FAQ

  • 菲律賓表示，執法部門巡邏時已確認，先前在黃岩島潟湖內監測到的浮動平台不見了，並指這與其向北京提出外交抗議後的進展有關。

  • 中國外交部稱，相關設施是中國科學院南海海洋研究所科考任務所用，5月下旬展開的綜合調查已完成，因此撤除並非外界施壓結果。

  • 事件凸顯雙方對黃岩島主權、海上執法權及科研活動權的根本分歧；菲方主張專屬權利，中方則堅稱擁有無可爭辯主權。

上一則

宣稱兒童也能玩…湘男海洋公園體驗潛水 竟遭鯊魚狠咬頭臉

下一則

涉經營柬埔寨電詐園區 陳志集團再一重要成員落網

延伸閱讀

民主礁出現新結構物 中國科學院：搭建漂浮平台

民主礁出現新結構物 中國科學院：搭建漂浮平台
南海黃岩島疑出現新構造物 菲律賓調查中

南海黃岩島疑出現新構造物 菲律賓調查中
菲律賓防長遭北京制裁 曾稱中國是最大外部威脅

菲律賓防長遭北京制裁 曾稱中國是最大外部威脅
北京制裁菲律賓防長 馬尼拉：不友善行為損互信

北京制裁菲律賓防長 馬尼拉：不友善行為損互信

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39

超人氣

更多 >
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？