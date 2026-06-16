中華大鼓變日本太鼓 朱一龍代言lululemon活動挨轟

朱一龍因疑似在長城上敲擊日本太鼓而登上微博熱搜。（微博）

中國男星朱一龍近日因一場長城擊鼓表演意外捲入輿論風暴。他5月底為代言品牌lululemon現身北京長城瑜伽活動，並與凡響HIIKO鼓團進行擊鼓演出，但活動影片曝光後，被質疑現場鼓具並非品牌宣傳中的「中華大鼓」，而是具有日本 文化背景的「日本太鼓」，話題瞬間引爆全網。品牌方、朱一龍工作室及合作鼓團集體道歉。

綜合媒體報導，lululemon當時將表演環節包裝為「擂響中華大鼓」，並強調以鼓聲致敬中華文化。不過根據活動畫面，多位專業人士指出，現場鼓具無論是桶狀鼓身、紅色交叉繩索固定方式，或傾斜架設的演奏形式，都與中國傳統大鼓存在明顯差異，反而更符合日本太鼓典型特徵。

由於表演地點選在具有濃厚歷史象徵意義的長城，加上活動主打中華文化元素，相關質疑迅速引發爭議。有網友認為，若活動所使用的確為日本太鼓，卻對外宣稱為「中華大鼓」，恐涉及文化認知與宣傳上的問題。

事件延燒後，有朱一龍粉絲在微博 超話發文澄清，指出合作鼓團曾因復刻唐代節鼓、羯鼓而獲得文華獎，也曾接受央視報導，因此認為現場所使用的鼓具可能是失傳古鼓的復刻版本，而非日本太鼓。

但反對意見認為，羯鼓自宋代後逐漸失傳，目前保存較完整演奏傳統的反而是在日本。也有網友指出，活動中出現的鼓具尺寸及形制與傳統羯鼓並不相同，更接近現代日本太鼓的外觀。

隨著討論持續升溫，晉南威風鑼鼓非遺傳承人張勇也透過社群平台發布影片說明。他表示，日本太鼓主要分為不同類型，其中長城活動中出現的鼓具，屬於以繩索捆紮固定的「締太鼓」類型。他透露，自己曾與多位音樂史學者及中國鼓演奏家交流，大家普遍認為該鼓具屬於日本太鼓範疇。

張勇強調，即便日本鼓樂部分源自中國文化交流，但不能因此直接將其視為中國傳統大鼓。他認為文化交流應有明確界線，「要有邊界感，也要有底線」。

爭議延燒超過半個月後，lululemon、朱一龍工作室、凡響HIIKO鼓團及活動執行方陸續發布聲明致歉，並下架所有相關宣傳內容。不過有評論認為，聲明中並未正面回應鼓具是否為日本太鼓的核心問題，而是以「未能充分識別爭議」概括帶過，因此質疑聲浪仍未息。

朱一龍因疑似在長城上敲擊日本太鼓而登上微博熱搜。（微博）