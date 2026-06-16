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這樣也能騙到7800萬…中「雲養牛」案主嫌遭判刑10年半

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中國一起涉案金額高達人民幣5.6億餘元的「雲養牛」詐騙案，主嫌張某某日前遭判處有...
中國一起涉案金額高達人民幣5.6億餘元的「雲養牛」詐騙案，主嫌張某某日前遭判處有期徒刑十年六個月。此為示意圖。（新華社）

最低僅需人民幣5,000元（約739美元），就能在網上養一頭澳洲肉牛或乳牛，由平台負責專業代養、統一銷售。這麼簡單的詐騙手法，竟然就詐得逾人民幣5.6億元（約7800萬美元）。澎湃新聞報導，涉案金額高達人民幣5.6億餘元的「全民養牛」平台集資詐騙案，主嫌張某某於日前被以集資詐騙罪判處有期徒刑十年六個月。

報導稱，上海市民伍姓男子早前經朋友介紹接觸到一款名為「全民養牛」的APP，平台對外宣傳全新「互聯網＋畜牧」模式。為博取受害人信任，平台持續發布海外牧場影片、實景直播，並聲稱投資人可隨時隨地通過網路查看自己養的牛隻生長狀態。

平台並祭出極具吸引力的投資回報方案，設置一個月、三個月、半年、一年等多檔投資周期，承諾年化收益率可達5%至15%，並保證保本保息、到期原價回購。

伍姓男子於是拿出人民幣5,000元嘗試投資。投資期滿後，他果真順利拿回本金和利息。因此，在此後數年間，伍姓男子不斷追加投資，前後累計投入人民幣300萬元，在雲端養了600頭牛。

然而2024年5月，伍姓男子登錄帳戶時卻發現，在未收到任何通知、未經他本人同意的情況下，他名下600頭牛竟被平台強制回購，直接被折算成3萬公斤牛肉兌換額度。

伍姓男子立刻聯繫平台客服討要說法，對方先是以第三方支付系統故障為由，告知暫時無法提現，只能選擇提取實物牛肉；當伍姓男子提出全額提貨時，客服又以大批量牛肉運輸難度大、成本高為由，建議他將牛肉份額放在平台寄售，承諾售出後便可兌付現金。

但伍姓男子名下的牛肉份額始終無人問津，男子在意識到被騙後才報警。

經查，自2016年3月起，張某某就與多名同夥搭建「全民養牛」線上投資平台。平台所稱位於澳洲、寧夏的大型合作牧場完全是虛構的，直播間、短影音裡的牛群畫面，也是網上盜來的。至於所謂「實地養殖直播」，則是臨時租借的普通農場。

據統計，這起「雲養牛」詐騙案涉案總金額超過人民幣5.6億元。但這筆巨額資金僅800多萬元被零星用於採購牛肉，沒有一筆錢投入到所謂的畜牧養殖。就像老鼠會一樣，詐團吸收到的大部分資金都被用於兌付前期投資人的本金與收益，而受害的投資人達到數萬名。

2024年9月，大陸公安機關將四名詐團成員全部抓獲歸案，上海市徐匯區人民法院於日前做出前述一審判決。

精華 FAQ

  • 平台以最低人民幣5000元即可雲端養牛為噱頭，搭配海外牧場影片、直播和保本高收益承諾，讓投資人誤信其具真實畜牧資產與穩定回報。

  • 因為他先以5000元試投後順利拿回本金與利息，之後平台持續營造正常營運假象，使他多年內反覆加碼，最後累計投入300萬元。

  • 上海市徐匯區人民法院一審認定主嫌張某某構成集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月；另有四名同夥於2024年9月被警方抓獲。

澳洲

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