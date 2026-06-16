青海海西規模6.3地震已致1死4傷 中國啟動四級應急響應

地震發生時震感強烈，多處商店貨架上的飲料、礦泉水等商品被震落滿地。(圖／取自微博)

青海省海西州直轄區北京時間16日下午5時發生規模6.3地震 ，截至晚間6時40分，已造成1人死亡、4人受傷，地震發生後，中國應急管理部啟動救災機制，國務院 抗震救災指揮部及應急管理部啟動國家地震災害四級應急響應，並派工作組趕赴災區。

央視報導，青海海西州直轄區今天下午5時6分發生規模6.3地震，震源深度10公里。截至下午6時40分，地震已造成1人死亡，4人受傷，震中附近煤礦企業相關作業人員已全部撤離，其他人員傷亡和財產損失情況正在排查中。

報導及網友發文顯示，地震發生時震感強烈，多處商店貨架上的飲料、礦泉水等商品被震落滿地，超商與餐飲場所內的碗盤散落、碎裂一地，部分建築物牆面出現明顯裂縫與剝落情形，顯示地震已對震區建物及商家造成不同程度損害。

中國國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動國家地震災害四級應急響應，派出工作組趕赴當地指導處置。

中國應急管理部調派力量趕赴災區，搜救被困人員，調撥物資做受災群眾救助安置，加強震情監測和跟蹤研判。

中國國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和儲備局向青海省調撥帳篷、折疊床、被褥、毛毯、家庭應急包、應急照明燈等1萬件中央救災物資，並可動應急物資政社協同保障機制，支持做好受災群眾生活救助工作。

在交通方面，因地震波及青藏鐵路西格段部分區間。為確保旅客列車安全，鐵路部門立即啟動應急預案，扣停了以上區段的7列普速客車，並封鎖區間進行設備全面巡檢。

地震發生時震感強烈，部分建築物牆面出現明顯裂縫與剝落情形。(圖／取自微博)