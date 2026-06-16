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青海海西規模6.3地震已致1死4傷 啟動四級應急響應

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青海海西規模6.3地震已致1死4傷 中國啟動四級應急響應

記者陳湘瑾／即時報導
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地震發生時震感強烈，多處商店貨架上的飲料、礦泉水等商品被震落滿地。(圖／取自微博...
地震發生時震感強烈，多處商店貨架上的飲料、礦泉水等商品被震落滿地。(圖／取自微博)

青海省海西州直轄區北京時間16日下午5時發生規模6.3地震，截至晚間6時40分，已造成1人死亡、4人受傷，地震發生後，中國應急管理部啟動救災機制，國務院抗震救災指揮部及應急管理部啟動國家地震災害四級應急響應，並派工作組趕赴災區。

央視報導，青海海西州直轄區今天下午5時6分發生規模6.3地震，震源深度10公里。截至下午6時40分，地震已造成1人死亡，4人受傷，震中附近煤礦企業相關作業人員已全部撤離，其他人員傷亡和財產損失情況正在排查中。

報導及網友發文顯示，地震發生時震感強烈，多處商店貨架上的飲料、礦泉水等商品被震落滿地，超商與餐飲場所內的碗盤散落、碎裂一地，部分建築物牆面出現明顯裂縫與剝落情形，顯示地震已對震區建物及商家造成不同程度損害。

中國國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動國家地震災害四級應急響應，派出工作組趕赴當地指導處置。

中國應急管理部調派力量趕赴災區，搜救被困人員，調撥物資做受災群眾救助安置，加強震情監測和跟蹤研判。

中國國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和儲備局向青海省調撥帳篷、折疊床、被褥、毛毯、家庭應急包、應急照明燈等1萬件中央救災物資，並可動應急物資政社協同保障機制，支持做好受災群眾生活救助工作。

在交通方面，因地震波及青藏鐵路西格段部分區間。為確保旅客列車安全，鐵路部門立即啟動應急預案，扣停了以上區段的7列普速客車，並封鎖區間進行設備全面巡檢。

地震發生時震感強烈，部分建築物牆面出現明顯裂縫與剝落情形。(圖／取自微博)
地震發生時震感強烈，部分建築物牆面出現明顯裂縫與剝落情形。(圖／取自微博)

精華 FAQ

  • 地震發生在北京時間下午5時6分，地點為青海省海西州直轄區，規模6.3，震源深度約10公里，屬於較淺層地震，因此震感較為明顯。

  • 截至晚間6時40分，地震已造成1人死亡、4人受傷；震中附近煤礦企業作業人員已全數撤離，其他傷亡與財產損失仍在持續排查中。

  • 中國已啟動國家地震災害四級應急響應，派工作組赴災區指導，調派力量搜救被困者，並向青海調撥帳篷等1萬件物資支援安置救助。

地震 國務院

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