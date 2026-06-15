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雷軍蹲武漢路邊吃早餐 大啖熱乾麵

中國新聞組／即時報導
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雷軍（中）蹲武漢路邊「過早」。（取材自極目新聞）
雷軍（中）蹲武漢路邊「過早」。（取材自極目新聞）

小米集團創辦人雷軍近日再登熱搜，但不是因為新品發表，而是一碗熱乾麵。15日清晨，雷軍現身武漢知名的大成路早餐一條街，與當地民眾一樣坐在路邊塑膠板凳上「過早」（吃早餐），畫面曝光後迅速在網上瘋傳。不少網友直呼「千億總裁也要蹲板凳吃麵」，更有人聯想到近年因親民作風暴紅的Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳，笑稱「雷仁勳來了」。

▲ 影片來源：YouTube＠好看新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，當天上午7時30分許，雷軍低調現身武漢武昌區大成路。身為湖北仙桃人的他，曾在武漢大學求學，對武漢有著深厚情感。此次返鄉，雷軍選擇走進充滿市井氣息的早餐街，體驗最道地的武漢「過早」文化。

大成路位於黃鶴樓附近，是武漢知名的早餐聚集地，短短300多公尺街道聚集近40家老字號早餐店，濃厚的煙火氣成為老武昌最具代表性的生活風景。

雷軍（左）蹲武漢路邊「過早」。（取材自微博）
雷軍（左）蹲武漢路邊「過早」。（取材自微博）

現場市民發現雷軍身影後，紛紛湧上前合影。而雷軍先是在街邊駐足觀看師傅製作武漢經典小吃三鮮豆皮，並買下兩份。之後，他走進「麗華早點」，點了熱乾麵、面窩和綠豆湯經典組合。當被問到多久沒在武漢吃熱乾麵時，他笑著回應，「熱乾麵經常吃，但很久沒有在路邊蹲著吃了」。

真正引爆話題的，正是雷軍蹲坐在路邊紅色塑膠板凳、大口嗦熱乾麵的畫面。照片在社群平台流傳後，不少網友大讚他毫無架子，「完全就是回家吃早餐的樣子」、「成功人士最終還是要回到熱乾麵的懷抱」。

但也有不少人將他與近年人氣極高的輝達執行長黃仁勳相提並論。由於黃仁勳每次訪台時，都會被拍到現身夜市、小吃店，親民形象深植人心，因此有網友笑稱，「科技大老開始比誰更接地氣了」、「皮衣黃變熱乾麵雷」、「雷仁勳正式上線」、「這是在模仿黃仁勳的人間煙火路線嗎？」

但也有網友認為這樣的比較未免過度解讀，畢竟雷軍本就是湖北人，在武漢求學生活多年，此次回到家鄉街頭體驗過早文化再自然不過，與其說是在模仿黃仁勳，不如說兩位亞洲科技圈頂流企業家，都懂得透過貼近民眾生活的方式與大眾互動，展現不同於商業領袖的親和魅力。

精華 FAQ

  • 他在15日清晨現身武漢武昌區大成路早餐街，和民眾一樣坐在路邊塑膠板凳上吃熱乾麵，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，成為熱搜焦點。

  • 雷軍先觀看師傅製作三鮮豆皮，並買了兩份，之後到麗華早點點了熱乾麵、面窩和綠豆湯等經典組合，完整體驗武漢人常見的過早文化。

  • 因為黃仁勳常被拍到逛夜市、吃小吃，形象十分親民；雷軍這次蹲路邊吃麵也很接地氣，讓網友聯想到兩位科技巨頭都善於以生活化方式拉近距離。

雷軍 武漢 輝達

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