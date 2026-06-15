我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊初步和平協議首見成果？伊朗官媒：5艘油輪貨輪通過美軍封鎖

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中痛點

稱讀者看不出來 雨果獎得主郝景芳：新作品一半是AI寫的

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郝景芳公開承認「銀河學院」後兩冊內容有超過一半由AI協助完成。（取材自中國慈善家...
郝景芳公開承認「銀河學院」後兩冊內容有超過一半由AI協助完成。（取材自中國慈善家、紫牛新聞）

AI浪潮席捲各行各業，如今連文學創作也迎來震撼彈。憑藉科幻小說《北京折疊》榮獲雨果獎的知名作家郝景芳，近日公開承認其少兒科幻系列《銀河學院》後兩冊內容，有超過一半由AI協助完成，相關消息迅速登上微博熱搜，引發網友與文學界激烈討論。

郝景芳日前接受「深圳僑報」專訪，分享自己對AI的思考，她透露，自己近年積極投入AIGC（人工智慧生成內容）研究，並為創作打造專屬AI寫作平台。她將過往作品、世界觀設定、角色資料等內容建立成知識庫，再透過大量指令訓練AI，使其能夠按照既定風格與故事邏輯進行創作。

郝景芳坦言，《銀河學院》系列最後兩冊中，AI生成內容占比已超過五成，且其中許多段落幾乎可以直接採用，出版社編輯和讀者也都誇她寫得好，「其實讀者也看不出來哪些部分是AI寫的。」她甚至透露，有編輯讀到某些段落時深受感動，認為情感表達相當到位。這番言論曝光後，立即引爆輿論。

面對質疑，郝景芳強調，真正決定作品價值的並非執筆工具，而是創作者的思想與創意。她認為，AI就像從手寫到電腦打字的技術演進，本質上仍是工具，「思想是誰的，作品就是誰的」。在她看來，AI無法憑空創作，仍需人類提供世界觀、角色設定與故事方向，因此創作者的核心地位並未消失。

然而，許多讀者並不買帳。反對者認為，文學作品最珍貴的正是作者獨特的情感與生命經驗，若大量交由AI生成，恐怕會讓創作逐漸失去靈魂，「如果連作家都開始用AI寫書，那文學還剩下什麼？」也有人呼籲出版社未來應在封面或版權頁清楚標示AI參與比例，保障讀者知情權。

也有不少支持者站在郝景芳這邊，他們認為，從鋼筆到打字機，再到電腦與網路，每次技術革新都曾遭遇質疑，而AI只是最新的創作工具，「只要故事精彩、內容動人，讀者其實更應該關注作品本身，而非創作過程」。

事實上，郝景芳近年來一直是AI技術的積極推動者，她授權了AI影視創作，用AI製作線上教育產品，將自己創立的教育機構轉型成一人公司，AI成為她公司的核心員工。今年，她更在深圳成立聚焦AIGC內容開發的創業項目，希望透過AI技術推動《銀河學院》等科幻IP改編成動畫、漫劇與影視作品。

精華 FAQ

  • 她在接受專訪時說明自己長期研究AIGC，並建立專屬寫作平台，希望讓AI依照既有世界觀與角色設定協助創作，因此主動揭露《銀河學院》後兩冊的AI參與程度。

  • 郝景芳把過往作品、世界觀、角色資料整理成知識庫，再以大量指令訓練AI，使其能延續原本風格與故事邏輯生成內容，部分段落甚至可直接採用。

  • 反對者擔心文學會失去作者的情感與生命經驗，並主張應標示AI比例；支持者則認為AI只是新工具，作品價值仍取決於故事是否精彩、思想是否屬於創作者。

上一則

食品安全爭議頻傳 山姆總部遭中國官方約談

下一則

新女友是模特兒？中冬奧金牌蘇翊鳴證實與朱易分手：祝彼此愈來愈好

延伸閱讀

蘇州大學教授寫書「AI味太濃」 AI檢測結果曝光

蘇州大學教授寫書「AI味太濃」 AI檢測結果曝光
取代人類創作者？AI開始複製網紅

取代人類創作者？AI開始複製網紅
周星馳進軍AI震撼娛樂圈 入股科技公司 網喊娛樂圈黃仁勳

周星馳進軍AI震撼娛樂圈 入股科技公司 網喊娛樂圈黃仁勳
梁朝偉拒絕AI複製自己：情緒變化與人性掙扎無法取代

梁朝偉拒絕AI複製自己：情緒變化與人性掙扎無法取代

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物