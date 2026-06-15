食品安全爭議頻傳 山姆總部遭中國官方約談

中國市場監管總局近日依法約談山姆中國總部負責人，要求嚴格落實食品安全主體責任，嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。（新浪財經）

山姆會員店近期在中國接連爆出食品安全爭議。中國市場監管總局近日依法約談沃爾瑪 中國投資有限公司，也就是山姆中國總部負責人，要求嚴格落實食品安全主體責任，嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。

據央視15日報導，針對一段時期以來監管發現和媒體曝光的山姆線下門店及線上網店多發食品安全問題，市場監管總局近日依法對沃爾瑪中國投資有限公司負責人進行責任約談。

市場監管總局要求，山姆應嚴格按照《中華人民共和國食品安全法》，以及《食品銷售連鎖企業落實食品安全主體責任監督管理規定》《網路食品銷售經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》等法律法規規定，開展食品經營活動。

市場監管總局並要求山姆始終樹牢食品安全意識，嚴格落實食品安全主體責任，自覺踐行企業社會責任，嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。

近期山姆在中國多地接連爆出食品安全爭議。據江南都市報報導，湖北武漢有消費者6月6日在武漢江岸山姆分店網購一箱泰國椰皇，收貨後放入冰箱冷藏，當日打開給孩子飲用後，孩子隨即出現腹瀉症狀。該消費者隨後切開椰子，發現果肉呈紫色。

報導稱，該消費者檢查其餘椰子後發現，一箱6個椰皇中，有4個出現果肉發紫、椰水泛粉等異常狀況。山姆App顯示，該款泰國椰皇6顆售價人民幣55.8元（約8美元），近期有逾18萬人回購。

另據深圳新聞網報導，深圳有消費者近期在山姆App購買南瓜小麵包，產品包裝標示保存期限至6月29日，但6月3日食用時，發現麵包表面已大面積發霉，距離保存期限仍有近26天。事後山姆同意退款、賠款人民幣1000元（約147美元），並退還會員卡費用。

報導也指，不少網友反映，過往在山姆購買的粽子、肉鬆蛋糕、蛋黃酥等食品，也曾出現發霉問題。

深圳有消費者反映，在山姆會員店購買的南瓜小麵包於保存期限內即出現大面積發霉情況。（深圳新聞網）

武漢有消費者購買山姆會員店販售的泰國椰皇後發現變質情況，6個椰皇中有4個出現果肉發紫、椰水泛粉等異常狀況。（江南都市報）