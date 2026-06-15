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CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

記者顏伶如／即時報導
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圖為北京烤鴨。示意圖（路透）
圖為北京烤鴨。示意圖（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，位於北京的京兆尹(King's Joy)餐廳不是一般人平常會去的餐廳，而是求婚，周年紀念或款待貴賓才去，消息人士說，中國官員即使是為了特殊場合自掏腰包，也無法到京兆尹吃飯，礙於中國政府命令，從去年開始官員就遭禁止前來用餐。

京兆尹以完全採用中國本土食材、以樸實烹飪技提供全素菜單聞名，裝潢古典高雅，擺盤精緻，訂位非常搶手，有錢且有名的中國人士跟外國遊客爭相訂位，越來越多中國新興中產階級也加入行列。

京兆尹是全球唯一同時獲得米其林三星及表彰永續實踐的米其林綠星(Michelin's Green Star)的中國餐廳，在「全球50家最佳餐廳」(World's 50 Best restaurant)名單上被譽為「蔬食餐飲的世界標準」。2019年，京兆尹營運模式被編入哈佛商學院教材案例。

報導指出，北京積極向海外推廣軟實力之際，中國官員卻遭禁止到成功推廣中國美食的京兆尹用餐，似乎說不通。一名中國消息人士說，去年以來，京兆尹成為北京數十家官員不得光顧的場所之一，至於名單則未對外公開，官方也沒對禁令做出任何解釋。

金額可能是原因之一，到京兆尹用餐每人起價為250美元，與中國領導人習近平倡導的反腐運動精神背道而馳。多年來，習近平反腐運動的打擊目標鎖定可能導致共產黨內部道德敗壞的奢華宴席、飲酒過度。

根據2025年中國官方統計，北京政府機關員工平均月薪約1600美元，收入水平跟前往高端餐廳消費顯得格格不入，可能遭到盜用公款、收賄等質疑。

京兆尹行政主廚尹浩(Gary Yin)對CNN說，聽過有關禁令的傳聞，但並沒有親眼看到任何證據。

尹浩的父親尹慧觀終身奉行素食主義，2010年創辦的京兆尹是以在台北經營的家族餐廳命名，招牌糕點豌豆黃據說是慈禧太后的最愛。尹氏家族1995年從台灣移民加拿大，15年後回到北京，在雍和宮旁創立京兆尹。

尹浩受訪時說，前來京兆尹用餐的絕大多數客人都不是素食主義者。他說，不認為素十在中國只能做為可有可無的配角。他說，許多餐廳沒有把蔬食視為菜餚的真正核心，「這點很可惜」。

尹浩表示，泰國、印度甚至傳統飲食習慣遠遠不以蔬食為中心的西方國家，如今都發展出活力十足的素食文化，像中國等國家能夠享用到真正美味的素食佳餚，應該是順理成章、水到渠成的事情。

精華 FAQ

  • 因CNN報導稱，北京部分官員被禁止前往京兆尹用餐，即使自掏腰包也不例外。這讓外界注意到，一家以中國美食與永續素食聞名的餐廳，竟被列入敏感場所。

  • 京兆尹以全素菜單、使用中國本土食材、樸實烹調與古典高雅裝潢聞名，訂位十分搶手。它同時擁有米其林三星與綠星，也被譽為蔬食餐飲的世界標準。

  • 報導指出，可能原因包括每人起價約250美元，與中國反腐倡議下的節制形象不符；此外，北京機關員工薪資有限，官員高消費容易引發收賄或公款使用疑慮。

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