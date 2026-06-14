我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱德國強勢登場 7-1大勝古拉索

川普：伊朗協議仍會在數小時內簽署 對內唐亞胡發火

是「迪小儂」不是「迪卡儂」中國大批消費者買到廉價仿品

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍鯨新聞指出，中國多地消費者在電商平台購買「迪卡儂」相關商品後出現品質爭議，部分...
藍鯨新聞指出，中國多地消費者在電商平台購買「迪卡儂」相關商品後出現品質爭議，部分產品被指疑似仿品。調查顯示，相關商品多由非官方店鋪銷售，背後形成跨省供貨網絡，涉及倉庫日發貨量達上千單，相關倉庫與店鋪已遭官方查封。圖為昆山一涉事店家辦公室遭查封後現場情況，整層空間已被貼上封條。（圖／取自藍鯨新聞微博）

中國多地消費者近期在電商平台購買「迪卡儂」相關商品後反映品質問題，中媒指，多家非官方店家長期以「迪卡儂官方正品」名義銷售，價格明顯低於正品，貨源涉及江蘇昆山、河北南宮等地倉庫與廠家，形成跨區域供貨網絡，基於此日發貨量甚至高達上千單。目前相關公司已遭中國監管部門查封。

據藍鯨新聞報導，近期出現大量消費者反映買到迪卡儂劣質產品的情況。在部分電商平台搜尋「迪卡儂」關鍵字，可見不少商家以「迪小儂」等近似名稱標註商品頁面，刻意模仿官方品牌以混淆消費者，產品價格普遍較實體店便宜約人民幣10元（單位下同）至上百元不等。

公開資料顯示，迪卡儂為法國運動用品品牌，也是全球知名運動用品零售商，旗下擁有 Quechua（戶外）、Domyos（健身）等20多個自有品牌，共有80多種運動項目，主打高「性價比」與品類齊全。

調查顯示，「迪卡儂」相關問題波及中國全國多地消費者，貨源地各不相同，投訴量在近期集中爆發。這張覆蓋多市的第三方供貨網絡，透過電商平台流向中國各地消費者手上。截至目前，此前涉及劣質產品的相關店鋪已基本全部關閉，報導稱，目前昆山、南宮等多地監管部門已介入調查此事。

報導指，近日前往昆山店鋪進行實地探訪，發現發貨地位於一個名為「威人科技產業園」的園區，昆山柒源體育用品有限公司位於其中一棟的6樓。現場看到，整層辦公室已被昆山市市場監管局貼上查封封條，但封條有明顯的撕毀痕跡，大門內已無人辦公。

知情人士透露，該店鋪因銷售大量劣質產品已被當地監管部門查封。該商家採取多店同步發貨的模式，日發貨量高達上千單。由於貨源品質問題突出，消費者退貨量極大。

有消費者表示，「迪卡儂」事件爆發後，相關店鋪已無法取得聯繫，退貨請求無人受理。當地市場監督管理部門回應稱，接獲投訴後已第一時間查封現場，相關人員已移交公安機關，貨物是否構成假貨仍待進一步檢測。

另有消費者指出，其在「探險紀元運動戶外專營店」購買的迪卡儂產品存在品質問題，平台鑑定結果顯示為「不符合正品特徵」，被認定為仿品，外觀多處與正品不符。該消費者後在官方旗艦店購買同款對比，發現水洗標籤字體、排版及鞋底材質等均存在明顯差異。

此外，報導指，出現問題的產品大多來自非官方店鋪，而官方旗艦店購買的商品基本不存在劣質產品問題。針對其他網店銷售迪卡儂產品的情況，迪卡儂官方客服表示，電商平台僅有一家官方旗艦店，其餘均非授權店鋪，且品牌不對非官方購買商品提供檢測服務。

迪卡儂為法國運動用品品牌，也是全球知名運動用品零售商，旗下擁有 Quechua（...
迪卡儂為法國運動用品品牌，也是全球知名運動用品零售商，旗下擁有 Quechua（戶外）、Domyos（健身）等20多個自有品牌，包含80多種運動項目，主打高「性價比」，廣受民眾喜愛。（圖／取自藍鯨新聞微博）

精華 FAQ

  • 報導指，非官方店家在電商平台使用「迪小儂」等近似名稱，並標榜「官方正品」吸引下單，實際售價卻遠低於正品，藉此混淆消費者並大量出貨。

  • 調查顯示，貨源涉及江蘇昆山、河北南宮等地倉庫與廠家，透過多店同步發貨流向全國各地，形成跨區域供貨網絡，部分店家日發貨量甚至達上千單。

  • 目前涉事店鋪多已關閉，昆山、南宮等地監管部門已介入並查封現場，相關人員移交公安機關；迪卡儂官方則表示僅有一家官方旗艦店，其餘均非授權店。

零售商 電商

上一則

中國AI代理競賽升溫 螞蟻集團據報秘密測試AI版支付寶

延伸閱讀

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
認賣鴨腿 清北校園傳奇「鵝腿阿姨」翻車了

認賣鴨腿 清北校園傳奇「鵝腿阿姨」翻車了
以為山寨版？瑞幸聯名翻車 贈品拼成「HEELO Kitty」

以為山寨版？瑞幸聯名翻車 贈品拼成「HEELO Kitty」
網紅「鵝腿阿姨」承認掛鵝腿賣鴨肉 清華北大學生舉報

網紅「鵝腿阿姨」承認掛鵝腿賣鴨肉 清華北大學生舉報

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10

超人氣

更多 >
華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」
不想再繳房產稅？ 關注這10州

不想再繳房產稅？ 關注這10州