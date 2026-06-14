中國AI代理競賽升溫 螞蟻集團據報秘密測試AI版支付寶

科創板日報指出，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，新版本顛覆原有用戶交互，可一鍵切入原生AI界面，實現從服務到資金管理的智能化。消息稱，新版本上線時間未定。（新華社）

代理式AI（Agentic AI）快速發展，不少中企加速布局。科創板日報指出，螞蟻集團 正秘密測試AI版支付寶 ，新版本顛覆原有用戶交互，可一鍵切入原生AI界面，實現從服務到資金管理的智能化。消息稱，新版本上線時間未定。分析認為，相關升級意味支付工具正加速向AI原生入口轉型，也被視為螞蟻在AI應用與支付生態整合上的新一輪布局。此舉將進一步加劇其與微信 在爭奪用戶上的競爭。

彭博14日報導，知情人士指出，螞蟻集團將推出一項新功能，用戶可以透過輸入文字或語音指示，讓支付寶的AI助理（稱為阿寶）預訂車輛、訂購咖啡或安排外送等。同時，還在用戶受全下執行基金購買等理財需求。目前相關測試仍在杭州進行，正式上線時間未定。知情人士又稱，經用戶授權後，該助理還能執行購買基金等理財任務。截至目前，螞蟻集團尚未就相關消息回應。

報導又提到，螞蟻集團即將進行的更新，反映了AI領域正在掀起一股更廣泛的趨勢，AI代理成為業界的主流關注點，支付寶和微信等平台都致力於實現這一目標，期盼能在中國網路領域的關鍵競爭中占據優勢。據悉，騰訊亦被指正在微信內測類似AI代理功能。

彭博分析，支付寶與微信均擁有超過十億用戶，兩大平台在AI代理應用上的發展將成為中國網路產業競爭的重要觀察指標，亦可能影響未來行動應用與數位服務的發展方向。

此外，報導並指，AI代理應用預料將進一步提高運算與營運成本。螞蟻集團近期亦持續加大AI投入，包括大型語言模型及醫療健康等相關應用領域，2025年末利潤曾出現明顯下滑。螞蟻集團自IPO受阻後持續調整業務方向，近年積極布局AI與新型數位服務，並持續擴展支付與金融科技生態系。

鳳凰網科技指出，此前在5月26日支付寶AI支付生態大會上，官方宣布AI代理累計支付筆數突破3億筆，可兼容95%通用智能體框架，正式建成全球首個大規模商用AI原生支付基礎設施，同步發布Token Pay詞元支付、AI錢包，疊加此前上線的AI付、AI收，補齊完整AI支付產品矩陣，覆蓋授權、支付、結算、風控全鏈條服務。

官方並指，AI付實現自然語言一句話完成點外賣、充值、訂票等全流程無感支付，無需手動跳轉、掃碼輸密；Token Pay則適配AI算力調用、工具訂閱等高頻微支付場景，支持毫秒級自動結算。這套體系已接入千問系列AI終端、多品牌汽車智能座艙、多款主流AI開發平台，同時面向開發者開放免代碼支付集成Skill，降低AI產品接入支付能力的門檻。