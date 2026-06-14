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香港太空人黎家盈 港府協調其回港舉辦「天地對話」

香港特派員李春／即時報導
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港府稱，正協調首位香港太空黎家盈日後回港舉辦「天地對話」。（中新社）
港府稱，正協調首位香港太空黎家盈日後回港舉辦「天地對話」。（中新社）

香港載荷專家黎家盈現正隨神舟23號載人飛船在太空執行任務，港府說正協調她回港舉辦「天地對話」。北京航天研究專家說，黎家盈應已加入中國航天員大隊，與香港警隊和香港政府已無關係，理論上她落地半年後才可外出。

港府創新及科技局長孫東今天說，正在港澳辦協助下，與中國國家載人航天辦公室積極協調，爭取於不久將來舉辦「天宮課堂」，讓黎家盈與香港市民「天地對話」，料可在一兩個月後舉行。

孫東說，香港當局原本計劃只安排學生進行「天地對話」，後來眼見社會各界反響非常熱烈，包括青年、智庫團體及黎家盈的同事，都希望與她通話，當局正加緊協調，強調會作出讓大家滿意的安排。

北京研究航天的專家說，理論上黎家盈已簽約加入中國航天員大隊，不再是香港警司，但可以有中國現役航天員和香港載荷專家的雙重身分。資料顯示中國航天員大隊成立於1998年1月，正式名稱是中國人民解放軍航天員大隊，是軍方編制，先後有四批航天員加入，人數約30人，但其中九人已有將軍軍銜。

專家透露，中國航天員完成升空任務後，有兩項重要安排，一是要有半年的地面康復、觀察期，主要令其由失重狀態出現的生理變化，恢復到地面正常狀態；二是航天員在執行太空任務後，會安排階段性訓練，進行各種考核各種演練，以待命二次任務。

據分析落地後定居北京，其中一個重要原因，是北京航天城的核心實驗室，在北京以外地方沒有同類設施，黎家盈受命進行的太空試驗，落地後要在試驗宝繼續完成。

據孫東說，中國對航天員的選拔要求很高，在招募期間曾擔心香港較少人報名，沒想到最終有逾120人報名；他曾親自面試其中80人，並從中推薦40人，最終經過初選和複選後，定選二人中挑選了黎家盈，成為首位參與國家航天任務的香港太空人。選拔時會考慮身體、心理、專業能力及家庭情況等，他印象中黎家盈說話不多，性格平穩，表現得體，既謙虛亦隱藏智慧，又指她的普通話進步很快，綜合素質非常全面。

孫東還說，香港在航天發展方面處於起步階段，正加強上游和中游發展，包括政府正資助多間大學研發太空技術，而政府與大學合作成立的「香港太空機械人與能源中心」、「香港太空港科技研發中心」，所研發的技術，可應用於探月工程及太空裝備維護，不排除因應國家航天事業發展，今後在中、下游籌劃新佈局。

精華 FAQ

  • 創新及科技局長孫東表示，港府正借助港澳辦協助，與國家載人航天辦公室積極協調，爭取在一兩個月後舉辦天宮課堂，安排黎家盈回港與市民天地對話。

  • 專家認為黎家盈理論上已簽約加入中國航天員大隊，不再只是香港警司，但可兼具現役航天員與香港載荷專家身分；而完成任務後，通常要先經半年地面康復與觀察。

  • 孫東指出，香港航天仍在起步階段，政府正資助多間大學研發太空技術，並與大學合作成立相關中心，研究成果可支援探月工程及太空裝備維護。

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