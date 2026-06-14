SpaceX上市熱 中官媒指「中國不需要、不複製」引嘲諷

SpaceX創辦人馬斯克。(路透)

美國太空科技企業SpaceX在12日掛牌上市，受到中國網友熱烈關注。中共 官媒13日發表一篇對中國航太專家的專訪，指「中國不需要、也不可能複製SpaceX」，還稱中國有機會彎道超車，引起熱議。有中國網友認為，官媒這篇文章意在為SpaceX降溫，有人則嘲諷「中國不需要、也不可能進世界盃 」。

中共北京市委機關報北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」13日發表題為「中國不需要、也不可能複製SpaceX」的文章，內容是對北京航空航天大學教授沈映春的專訪，提到上述內容。

文章首先提問，「美國資本市場為什麼敢（對SpaceX）給出如此驚人的價格？中美目前在商業太空領域差距有多大？中國最應該著急的是什麼？最用不著擔心的是什麼？中國有必要複製SpaceX的勝利嗎？中國的獨特優勢是什麼？」

沈映春宣稱，過去10年，中國商業太空「走完了國外幾十年的路，已穩居全球第2」。但未來要實現領先，仍需在降本增效、商業生態和「國際話語權」等方面持續突破。

但他也坦承，中美目前在商業太空領域的差距客觀存在且具有結構性，主要集中在發射能力和成本控制上。他說，中國航太當前面臨的最大缺陷就是「星多箭少」（衛星多，火箭少），「可回收火箭」技術和下游商業應用也有待進一步成熟。

沈映春說，中國模式的優勢在於強大的工業製造能力、以及「政府搭台、企業唱戲」的能力。另一優勢則是規模，用國家意志集中資源，系統性解決基礎設施、標準制定和風險分擔等問題；而美國模式的優勢在於效率，用市場機制促使企業及機關創新和降本。

他表示，中國模式與美國模式不是「誰更先進」，而是「誰更適配」。從發展路徑看，「中國不需要、也不可能複製SpaceX」。

沈映春宣稱，中國有「彎道超車」的機會。因為未來中國的「空天地（大氣層內外及地面）一體化」網路，將率先大規模應用於智慧城市、低空經濟和應急減災，是任何國外系統「都無法提供的獨特場景」。

對於這篇文章，中國網友看法分歧。其中有人表示，「這種東西（航太科技）還是掌握在國家手裡好點，私企還是不要碰了」、「資本的禍害還不夠嗎」，有人則直接表示「是的，不需要」；但隨即有其他網友反駁「同理，中國不需要、也不可能進世界盃」，「土壤不一樣，怎麼複製？」

有中國網友則直言，「什麼時候能光明正大承認別人比自己優秀了，才有更多希望」；有人也說「不用酸也不用吹，承認差距不丟人」；有人則認為「這文章挺酸的，不就是（中國）做不出來嗎」、「帶風降溫的文章」、「複製不了我信，但真的不需要嗎？」

還有網友表示，以中國的環境，「真出現一個超級資本（指SpaceX創辦人馬斯克，Elon Musk），罵的人會更多」；有人則直言，中國「需要SpaceX的團隊精神，SpaceX的大膽猜想，大膽的去實驗」。