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中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

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中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨...
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國科學院深海科學與工程研究所近日宣布，在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」（Diamantina Zone）的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，該區域自530萬年前至今一直是鯨類的「大墓地」，擁有大量鯨類化石及完整的鯨落生態系統。該研究成果已於2026年6月10日在Nature上發表。

「鯨落」是鯨魚死亡後沉落至海底所形成的獨特生態景觀。中國科學院深海科學與工程研究所微信公眾號《深海所》發文稱， 所謂「一鯨落，萬物生」，鯨落又被稱為深海中滋養萬物的生物多樣性綠洲。 然而，人類對深海鯨落的認識主要依賴於零星的觀測記錄，且絕大多數發現小於4,000公尺水深，最深的一例記錄於西南大西洋，深度為4,204公尺。在水深超過6,000公尺的深淵區域尚無報導。

2023年，研究團隊搭乘「探索一號」科考船，使用「奮鬥者」號載人深潜器，在延綿1,200公里的迪亞曼蒂納深淵溝底開展32次下潜工作，在水深4,616公尺至7,001公尺處，發現五處化能自養階段的鯨落、476處鯨類化石堆積，鯨類遺骸密度高達每平方公里759.5具，初步鑒定出五種齒鯨和兩種鬚鯨。 若將這一實測密度外推到整個研究區域，則迪亞曼蒂納深淵的鯨類殘骸數量可能超過1,000萬具。

研究團隊所發現的五處鯨落處於化能自養階段，其中一處包含三枚齒鯨椎骨，是已知最深的鯨落生態系統，水深6,789公尺。 另一處水深5,610公尺，是下潜期間發現的最大鯨落，長約5公尺，其聽骨形態和線粒體基因組資料顯示這是一頭南極小鬚鯨的殘骸。

據推測，這一大規模鯨魚「墓地」的形成可能主要與以下幾個因素有關：該深淵是齒鯨重要棲息地，部分齒鯨在深潛過程中容易因超過生理極限而死亡； 深淵呈「V」字形地形，有利於鯨類殘骸在溝底匯聚； 同時，該區域極低的沉積速率使得鯨骨能在海底長期暴露而不被掩埋。

該研究將鯨落的水深紀錄由4,200公尺拓展至近7,000公尺，也是迄今已知最深、規模最大的天然鯨落與鯨類化石聚集地。 其深度、規模與時間跨度均重繪了現有認知，為研究古鯨的早期演化歷史、古生態學及種群動態提供了獨特視窗。

這項研究也改變了科學界對鯨落生態系統分布極限與生物地理分區的認知，迪亞曼蒂納深淵可能構成一條此前未被認知的、橫穿東南印度洋的鯨落化能生命長廊，對理解深海化能生命系統的擴散與連通性具有重要學術價值。

本研究由中國科學院深海科學與工程研究所主導完成，合作單位包括義大利比薩大學、紐西蘭地球科學研究所。

在迪亞曼蒂納深淵區發現的鯨類「大墓地」進一步表明，鯨落能够在區域尺度上向海底輸送大量有機碳。假設每頭喙鯨平均質量為2噸，脂質含量為25%，這些遺骸對應的總碳封存量約670萬噸，而個數值很可能仍為下限估計。

精華 FAQ

  • 研究團隊在迪亞曼蒂納深淵四千六百至七千零一公尺處，找到五處鯨落與四百七十六處化石堆積，確認其為已知最深、也是規模最大的天然鯨魚墳場。

  • 他們於二〇二三年搭乘探索一號，使用奮鬥者號載人深潛器，在長達一千二百公里的深淵溝底進行三十二次下潛，逐步記錄遺骸分布與鯨落狀態。

  • 此研究將鯨落最深紀錄推進到近七千公尺，並顯示深淵可能形成鯨落生命長廊，對理解古鯨演化、深海生態連通性與有機碳封存都很重要。

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