單身狗救星？全球首款「超仿生」機械情人來了

中國首款仿生機器人預購成績佳。(取材自Ｘ平台)

隨著人工智慧 與人形機器人技術快速發展，主打「情感陪伴」的新型消費產品正逐步走進大眾視野。中國人形機器人企業優必選近日推出號稱全球首款家用超仿生情感陪伴機器人U1系列，上線預售短短10天即吸引超過3800台訂單，引發市場高度關注。有網友表示這款機器人是「單身狗救星」，但也有人據此表憂心，「以後大家都不用交男女朋友了，生育率會更慘」。

每日經濟新聞報導，U1系列分為男女兩款機型，男款身高183公分、重42公斤，身穿修身西裝並配戴金絲眼鏡；女款身高168公分、重35.2公斤，可進行妝容設計與個性化外觀調整。兩款機器人均搭載88個高自由度運動關節，支援Wi-Fi連線，單次充電續航約2至4小時，並配備「養成系」情感大模型及本地加密記憶儲存功能。

官方表示，U1系列已於6月初開放預訂，每台訂金3000元(人民幣，下同，約446美元)，預計6月30日發布產品細節與售價。儘管價格尚未公布，預售訂單已逼近4000台，光是訂金收入便突破千萬元。

報導指出，與目前市面上多數僅具展示功能的仿生機器人不同，U1主打情感互動體驗。官方宣傳影片中，機器人不僅能眨眼、轉頭，還能透過長期記憶學習使用者習慣與偏好，逐步建立專屬互動模式，因此被外界形容為「機械人男模」與「賽博女友」。

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業界分析，U1受到關注的關鍵並非硬體規格，而是首次將人形機器人包裝成完整的情感消費產品，從科技展示品轉變為生活陪伴工具。其潛在客群除了科技愛好者外，更包括單身獨居族群、空巢家庭，以及願意為虛擬情感體驗付費的動漫與遊戲玩家。

不過，市場熱度背後也伴隨不少疑慮。由於U1支援外觀客製化與IP合作，若使用者要求製作與明星或知名角色高度相似的外型，可能衍生肖像權與版權爭議。此外，情感陪伴機器人若過度擬人化，也可能造成使用者情感依賴，甚至進一步削弱現實社交關係。

專家指出，目前仿生機器人仍處於「高度像人卻尚未完全自然」的發展階段，一旦表情或動作不夠流暢，反而容易引發所謂的「恐怖谷效應」，讓部分使用者感到不適。同時，情感互動過程中累積的大量個人資料與隱私資訊，也對未來監管提出新的挑戰。

儘管如此，U1系列的亮相仍被視為人形機器人從技術驗證走向消費市場的重要里程碑。業界認為，若能克服量產交付、互動體驗與倫理規範等問題，情感陪伴型機器人未來有機會成為智慧家庭市場的新興成長領域。

中國首款仿生機器人男俊女美，10天預售3800台成績佳。 (取材自每日經濟新聞)

中國首款仿生機器人男俊女美，10天預售3800台成績佳。(取材自每日經濟新聞)

中國首款仿生機器人男俊女美，10天預售3800台成績佳。(取材自每日經濟新聞)